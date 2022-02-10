В Волгоградской области уменьшилось число госпитализаций с ковидом

Covid-19 10.02.2022 12:26
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10.02.2022 12:26
В Волгоградской области за минувшие сутки с коронавирусом госпитализированы 364 человека. Это меньше, чем было накануне – 418 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, всего за сутки в регионе выявлено 1778 случаев заболевания коронавирусом. За предыдущие случаи заболевших было 715 человек.Минувшие сутки принесли и печальные новости – от болезни скончались еще 13 человек. Всего уже 1707 жителей стали жертвами инфекции.
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