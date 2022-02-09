В Волгоградской области два поселка остались без маршруток

В Волгоградской области с сегодняшнего дня прекратилось транспортное сообщение с двумя населенными пунктами Быковского района – поселками Луговая Пролейка и Приморск. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, предприниматель, который работал на маршруте №577, соединяющем эти населенные пункты с Волжским, заявил о прекращении деятельности с сегодняшнего дня.
В администрации сельского поселения ИА «Высота 102» озвучили причина ухода перевозчика. «По-человечески мы можем его понять: он работал себе в убыток, даже бензин не окупался. Пассажиров было мало: люди заказывали билеты, а потом садились в попутные машины прямо перед маршруткой. Для них это выходило дешевле, особенно, если набиралось несколько человек. А маршрутка в итоге ехала пустой», - пояснили здесь.
В то же время чиновники заверили, что ведут переговоры с другим перевозчиком и постараются не оставить людей без транспорта.
Ранее, напомним,
ИА «Высота 102» сообщало о прекращении работы маршрутки, которая ездила в несколько хуторов Городищенского района. Предприниматель объяснил это снижением пассажиропотока и плохими дорогами. В настоящее время власти Дубовского района также ищут перевозчика на пять муниципальных маршрутов.