Общество

В Волгоградской области два поселка остались без маршруток

Общество 09.02.2022 21:05
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09.02.2022 21:05


В Волгоградской области с сегодняшнего дня прекратилось транспортное сообщение с двумя населенными пунктами Быковского района – поселками Луговая Пролейка и Приморск. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, предприниматель, который работал на маршруте №577, соединяющем эти населенные пункты с Волжским, заявил о прекращении деятельности с сегодняшнего дня.
В администрации сельского поселения ИА «Высота 102» озвучили причина ухода перевозчика. «По-человечески мы можем его понять: он работал себе в убыток, даже бензин не окупался. Пассажиров было мало: люди заказывали билеты, а потом садились в попутные машины прямо перед маршруткой. Для них это выходило дешевле, особенно, если набиралось несколько человек. А маршрутка в итоге ехала пустой», - пояснили здесь.
В то же время чиновники заверили, что ведут переговоры с другим перевозчиком и постараются не оставить людей без транспорта.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о прекращении работы маршрутки, которая ездила в несколько хуторов Городищенского района. Предприниматель объяснил это снижением пассажиропотока и плохими дорогами. В настоящее время власти Дубовского района также ищут перевозчика на пять муниципальных маршрутов.


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