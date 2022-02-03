В Волгограде 2 февраля отметили 4-минутным фейерверком

Общество 03.02.2022 10:40
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03.02.2022 10:40
В Волгограде в честь 79-летней годовщины победы в Сталинградской битве накануне вечером запустили 4-минутный фейерверк. Посмотреть на это завораживающее действо пришли сотни горожан, несмотря на дождь. И они не были разочарованы.
Напомним, накануне в городе прошли возложения цветов к памятникам героям войны, забег и ряд других мероприятий, большинство из которых – в режиме онлайн из-за введенных ограничений в связи с распространением коронавируса.
Видео администрации Волгограда.
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