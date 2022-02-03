В Волгограде 2 февраля отметили 4-минутным фейерверком











В Волгограде в честь 79-летней годовщины победы в Сталинградской битве накануне вечером запустили 4-минутный фейерверк. Посмотреть на это завораживающее действо пришли сотни горожан, несмотря на дождь. И они не были разочарованы.

Напомним, накануне в городе прошли возложения цветов к памятникам героям войны, забег и ряд других мероприятий, большинство из которых – в режиме онлайн из-за введенных ограничений в связи с распространением коронавируса.

Видео администрации Волгограда.