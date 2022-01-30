В Волгоградской области построят умные спортплощадки





В ближайшие три года российские регионы получат более 9 млрд рублей на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок. Соответствующее распоряжение подписано в правительстве РФ, сообщает ИА "Высота 102".

Деньги направят 84 регионам. Из них 2,4 млрд рублей поступят в 2022 году, 3,3 млрд рублей – в 2023 году, 3,4 млрд рублей – в 2024 году. В частности, Волгоградская область получит в 2022 году 20 миллионов на эти цели, в следующем году – еще 20, а в 2024 году – 60 миллионов.С помощью федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок. Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, считают в правительстве.Работа ведётся в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт», который входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». Он разработан по одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Проект предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и сёлах.