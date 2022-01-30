Волгоградцы пожаловались на странности прохождения ПЦР-тестов

Общество 30.01.2022 16:43
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30.01.2022 16:43
Заболевшие волгоградцы, которые на этой неделе посещали поликлинику №2 на проспекте Металлургов, 8, рассказали о новом методе взятия мазков в этом лечебном учреждении. «Обычно мазки берут из носа и горла, но в нашей поликлинике почему-то - только из горла, - поделились горожане с ИА «Высота 102». – Если кто-то начинал возмущаться, медики брали мазок и из носа». Волгоградцы выразили предположение, что это делается для того, чтобы выявление коронавируса было не таким высоким.Однако в комитете здравоохранения Волгоградской области заявили, что мазки на ковид берут в обязательном порядке из зева и носа. «Ежесуточно в указанном подразделении медучреждения для ПЦР-исследования отбираются более 100 мазков и более 300 со всего медучреждения», - прокомментировали в ведомстве.
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