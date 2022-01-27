Волгоградский институт искусств и культуры приглашает будущих студентов на День открытых дверей

Общество 27.01.2022 08:27
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27.01.2022 08:27
День открытых дверей пройдет 29 января в онлайн формате на сайте Волгоградского института искусств и культуры. Будущие студенты смогут получить ответы на все вопросы, связанные с поступлением и особенностями образовательного процесса в вузе.
Как отмечают в вузе, Волгоградский государственный институт искусств и культуры одним из первых в стране применил концепцию непрерывного обучения и реализует сложившуюся в России уникальную трехступенчатую систему художественного образования, не имеющую аналогов в мировом образовательном пространстве: детская школа искусств – профильный колледж - творческий вуз.
Талантливые ребята получают во ВГИИКе профессии актеров, режиссеров, хореографов, музыкантов-инструменталистов, звукорежиссеров, художников, дизайнеров, вокалистов различных направлений, дирижеров, специалистов фото-видео творчества. Также вуз выпускает специалистов социально-культурной деятельности и библиотечно-информационного дела.
С февраля прошлого года ВГИИК заключил официальные соглашения о сотрудничестве с учреждениями культуры Волгограда и ведущими образовательными учреждениями культуры федерального уровня. Благодаря этим договоренностям реализуются базы практики, позволяющие студентам изнутри знакомиться со своей будущей профессией, а у работодателей появляется возможность обеспечивать себя лучшими кадрами.
Академический хор и симфонический оркестр Волгоградского института искусств и культуры, оперная студия и оркестр народных инструментов, ансамбли скрипачей, гитаристов, гармошечников, духовиков, сводный народный хор и известные на всю страну народные коллективы, хореографические ансамбли и открытое в этом году балетное направление, активная выставочная деятельность кафедры декоративно-прикладного искусства, социальная деятельность волонтеров культуры - все это творческая жизнь студентов 15 кафедр ВГИИК. Высокие достижения во всероссийских и международных конкурсах, востребованность выпускников в различных учреждениях культуры привлекает абитуриентов даже из самых удаленных уголков нашей страны.
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