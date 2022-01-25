Минздрав поблагодарил волгоградских студентов и ординаторов в Татьянин день





Благодарственные письма Министерства здравоохранения России за бескорыстный труд вручили сегодня студентам-волонтерам Волгоградского медуниверситета, принимавшим участие в акции #МыВместе. Добровольцы развозили продукты и лекарства пожилым людям, инвалидам и семьям, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья. Поздравил и поблагодарил студентов также ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.

В числе отмеченных Минздравом – студентка Танзила Гилаева. Девушка работала в колл-центре, который оказывал консультировал жителей Волгоградской области, затем – в отделении инфекционного госпиталя. «Если я забочусь о своих близких, я следовательно, должна заботиться и об остальных, поскольку все мы имеем общую проблему. Мы должны бороться вместе», – прокомментировала будущий медик.

Награды от федерального ведомства получили также ординаторы Олег Трапезников и Эльвира Покручина, которые помогали в ковидных госпиталях. «Конечно, нам было страшно, потому что мы ничего не знали про эту инфекцию: было тяжело дышать, очки на нас давили. Но мы справились. Ставили капельницы, делали уколы, раздавали таблетки. Это был огромный опыт», – рассказала Эльвира Покручина.