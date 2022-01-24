Covid-19

Волгоградский инфекционист назвала симптомы «омикрона» у детей

Covid-19 24.01.2022 15:55
0
24.01.2022 15:55


«Омикрон» у малышей и подростков протекает по-разному, сообщила журналистам главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням комитета здравоохранения Волгоградской области, заместитель главного врача ГБУЗ «ВОДКБ» по инфекционной работе Ирина Текучева. По ее словам, родители должны внимательно следить за состоянием здоровья ребенка и при появлении первых признаков заболевания сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью.
Например, у детей до пяти лет вирус чаще всего поражает ЖКТ. Болезнь сопровождается диареей, рвотой и повышением температуры. Подростки, подхватившие «омикрон», ощущают слабость, вялость, апатию. Болезнь также сопровождается повышением температуры, болью в горле и насморком.   
Обязательно родители должны вызвать врача, если у ребенка лихорадка, дыхательные расстройства, рвота, потеря сознания. 
Своевременное обращение к медикам за помощью позволит избежать серьезных осложнений и неприятного постковидного синдрома в будущем.
Подробности – в видеоматериале


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Covid-19
24.01.2022 16:47
Covid-19 24.01.2022 16:47
Комментарии

0
Далее
Covid-19
24.01.2022 14:41
Covid-19 24.01.2022 14:41
Комментарии

0
Далее
Covid-19
24.01.2022 13:00
Covid-19 24.01.2022 13:00
Комментарии

0
Далее
Covid-19
23.01.2022 12:03
Covid-19 23.01.2022 12:03
Комментарии

0
Далее
Covid-19
22.01.2022 12:22
Covid-19 22.01.2022 12:22
Комментарии

0
Далее
Covid-19
21.01.2022 16:44
Covid-19 21.01.2022 16:44
Комментарии

0
Далее
Covid-19
21.01.2022 13:20
Covid-19 21.01.2022 13:20
Комментарии

0
Далее
Covid-19
21.01.2022 09:11
Covid-19 21.01.2022 09:11
Комментарии

0
Далее
Covid-19
20.01.2022 16:55
Covid-19 20.01.2022 16:55
Комментарии

0
Далее
Covid-19
20.01.2022 13:05
Covid-19 20.01.2022 13:05
Комментарии

0
Далее
Covid-19
20.01.2022 12:34
Covid-19 20.01.2022 12:34
Комментарии

0
Далее
Covid-19
19.01.2022 15:12
Covid-19 19.01.2022 15:12
Комментарии

0
Далее
Covid-19
19.01.2022 13:38
Covid-19 19.01.2022 13:38
Комментарии

0
Далее
Covid-19
19.01.2022 13:10
Covid-19 19.01.2022 13:10
Комментарии

0
Далее
Covid-19
19.01.2022 12:01
Covid-19 19.01.2022 12:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:29
Шокирующая смерть пациентки всколыхнула интернат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:34
Игроков и тренеров волгоградского гандбольного клуба поразил вирусСмотреть фотографии
18:22
Районного чиновника в Волгоградской области увольняют с работы из-за родной тётиСмотреть фотографии
18:11
«Боимся отпускать детей в школу»: стаи собак терроризируют микрорайон в ВолжскомСмотреть фотографии
18:01
Водитель «Газели» спровоцировал массовое ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:13
Километровая пробка образовалась из-за жесткого ДТП в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:47
Коронавирус выявлен у 33 младенцев в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:38
За неделю Волгоград накрыла двойная месячная норма осадковСмотреть фотографии
16:30
Для поиска пропавших рыбаков и лыжников билайн передал новые дроны отряду «ЛизаАлерт»Смотреть фотографии
15:55
Волгоградский инфекционист назвала симптомы «омикрона» у детейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
К поискам исчезнувшей под Волгоградом школьницы подключились водители из КазахстанаСмотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области более 20 школ ушли на карантин по ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
14:35
Важное обновление: «СОГАЗ-Мед» разъясняет новый список противопоказаний к вакцинации от COVID-19Смотреть фотографии
14:29
Расстрелявшему подростков волгоградцу грозит до семи лет колонииСмотреть фотографии
14:01
Дырявый трубопровод уже неделю заливает дорогу в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
Волгоградского ветерана боевых действий тайно вычеркнули из списков на жильеСмотреть фотографии
13:22
Осужденный топ-менеджер «Титан-Баррикады» вернет заводу похищенные миллионыСмотреть фотографии
13:00
«Нас накрывает»: коронавирус взял пугающую высоту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Около трех тысяч волгоградских работодателей простимулировали привившихся сотрудниковСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области из-за «омикрона» вводят доплаты медикамСмотреть фотографии
11:56
Жители СНТ в Волгограде второй день замерзают в своих домахСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области девочка со снежной горки угодила под машинуСмотреть фотографии
11:31
Не волна, а шторм: "омикрон" захватывает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:03
Инновационный подшипник из Волжского вошел в сотню лучших товаров РоссииСмотреть фотографии
10:51
«Был одет не по погоде»: в центре Волгограда среди бела дня пропал мужчинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
В жутком ДТП под Волгоградом погиб житель Астраханской областиСмотреть фотографии
10:41
В Волжском в «скорую» врезалась иномаркаСмотреть фотографии
10:31
Волгоград оказался в хвосте рейтинга городов с высокооплачиваемой работойСмотреть фотографии
09:58
Пьяный водитель под Волгоградом недолго удирал от вооруженных полицейскихСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
В Волгоградской области загодя приготовились ко дню трезвостиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 