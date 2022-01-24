Волгоградский инфекционист назвала симптомы «омикрона» у детей





«Омикрон» у малышей и подростков протекает по-разному, сообщила журналистам главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням комитета здравоохранения Волгоградской области, заместитель главного врача ГБУЗ «ВОДКБ» по инфекционной работе Ирина Текучева. По ее словам, родители должны внимательно следить за состоянием здоровья ребенка и при появлении первых признаков заболевания сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

Например, у детей до пяти лет вирус чаще всего поражает ЖКТ. Болезнь сопровождается диареей, рвотой и повышением температуры. Подростки, подхватившие «омикрон», ощущают слабость, вялость, апатию. Болезнь также сопровождается повышением температуры, болью в горле и насморком.

Обязательно родители должны вызвать врача, если у ребенка лихорадка, дыхательные расстройства, рвота, потеря сознания.

Своевременное обращение к медикам за помощью позволит избежать серьезных осложнений и неприятного постковидного синдрома в будущем.

Подробности – в видеоматериале