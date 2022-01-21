Семь школ в Волгоградской области перешли на дистанционку





В Волгоградской области уже в семи школах приостановлены очные уроки из-за COVID-19 и ОРВИ. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете образования и науки Волгоградской области, так, в двух школах Волгограда - №№19, 6 и в лицее №1 в Волжском введен карантин из-за заболевших коронавирусом учащихся. Четыре школы в регионе закрылись на карантин в связи со вспышкой ОРВИ – это образовательные учреждения в Волгограде №№27, 72 , 92 и Мачешанская школа Киквидзенского района. Образовательный процесс ведется с помощью дистанционных технологий. Также на карантин отправили учеников отдельных классов в 148 школах из-за выявления заболевших коронавирусом детей. В 40 школах приостановлены уроки из-за вспышки ОРВИ. Список школ, где перешли на дистанционку, расширился по сравнению с прошедшим днем - накануне сообщалось о четырех учреждениях.