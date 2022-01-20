



Аварийная бригада ликвидировала порыв на водопроводе диаметром 50 мм в частном секторе в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили в ООО «Концессии водоснабжения». Для проведения работ одному из местных жителей пришлось снести уличный туалет , который в нарушение правил был построен в санитарной зоне трубопровода.

Из-за порыва несколько частных домов остались без воды сегодня днем. При обследовании места аварии специалисты обнаружили, что в зоне проведения работ за территорией частного домовладения возведен септик. «Согласно строительным нормам и правилам, а также п.35 правил №664 в зоне пролегания трубопровода запрещено строительство различных объектов, высадка растений и нахождение других посторонних предметов», – отметили в «Концессиях водоснабжения».

Компания выдала собственнику септика предписание о необходимости демонтажа, и его владелец максимально быстро разобрал его. Бригада откачала воду и отремонтировала водопровод. Часть воды из прохудившейся трубы попала на местность, в связи с чем здесь проведут противогололедную обработку.

Фото: архив ИА "Высота 102".