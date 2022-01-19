Удаленка и тестирование: какие меры введут на предприятиях Волгоградской области





Директорам промышленных предприятий Волгоградской области рекомендовано взять на личный контроль ход вакцинации и ревакцинации сотрудников и членов их семей. Максимум работников следует перевести на «удаленку», а для тех, кто должен быть на рабочем месте, руководству заводов и фабрик необходимо организовать постоянное тестирование на коронавирус. Эти меры позволять обеспечить бесперебойную работу промышленного комплекса, сработав на упреждение, и сохранить здоровье людей, отметил губернатор Андрей Бочаров на заседании совета по развитию промышленности и ТЭК.

В зависимости от специфики производства предприятиям также рекомендуется перейти на сокращенный рабочий день, гибкий график, вахтовую или посменную работу. Глава региона уверен, что строгое соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора и оперштаба, работа оперштабов в компаниях и проведение внутренних противоэпидемических мероприятий способствуют сдерживаю «омикрона». Руководителям предприятий также рекомендовано обеспечить постоянную дезинфекцию и проведение других противоэпидемических мер на территории организаций.

«Опыт европейских стран показывает, что в условиях распространения «омикрона» работа многих предприятий была либо остановлена, либо продолжается «на грани», с серьезными ограничениями, что приводит к снижению объемов выпуска продукции и корректировке производственных планов. Как будет развиваться санитарно-эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области дальше, зависит не только и даже не столько от системы здравоохранения, но прежде всего от самих жителей, от хозяйствующих субъектов, соблюдения ими установленных санитарно-эпидемиологических правил и следования рекомендациям», – уверен Андрей Бочаров.

Губернатор обратил особое внимание, что промышленный сектор является системообразующим для Волгоградской области, он обеспечивает работой и формирует семейные бюджеты более чем 20% жителей региона. Однако эффективная работа заводов, фабрик, компаний поставлена под угрозу из-за волны распространения омикрон-штамма коронавируса: за 6 дней, с 14 января, показатели ежедневной заболеваемости выросли почти вдвое. В общем числе заболевших более трети – это работники промышленных предприятий, подчеркнул Бочаров.

«Мы с вами - директорский корпус - работали в условиях колоссальной неопределенности, мы не знали, как будет распространяться этот вирус, какие меры будут действенными, а какие – нет. Сегодня, по истечении двух лет, мы уже видим, что дистанционная работа дает результаты, введение рабочих смен, минимизация контактов, – подчеркнул председатель совета по развитию промышленности и ТЭК Сергей Четвериков. – Но ведь легче нам с вами не станет? Да, мы обеспечили уровень вакцинации очень достойный, но теперь нам надо заниматься ревакцинацией, в том числе членов семей работников заводов, потому что там еще зона роста [коронавируса]. На это будут направлены все основные усилия у директорского корпуса. Мы обязательно спланируем конкретные меры в соответствии с указаниями губернатора,… будем учиться реагировать на новый вызов».