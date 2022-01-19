



Сотрудники ГИБДД остановили в Ворошиловском районе Волгограда автомобиль такси, которым управлял мужчина с водительскими правами иностранного государства. Как сообщили в региональном главке МВД, 38-летний водитель пояснил полиции, что не знал о том, что перевозить пассажиров с национальным водительским удостоверением – это нарушение.

Ему разъяснили, что в России осуществлять предпринимательскую деятельность, в частности заниматься перевозкой людей на коммерческой основе водителям, не имеющих российских водительских удостоверений, запрещено.





«Renault Logan» с символикой «Яндекс.Такси» эвакуировали на спецстоянку. В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Мужчину доставили в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области для дальнейших разбирательств.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области