Открытие купели в Волгограде перенесли из-за сильного ветра

Общество 18.01.2022 17:58
0
18.01.2022 17:58
Из-за сложных погодных условий перенесено открытие купели в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили в мэрии, администрация района уже оборудовала спуски и подъездную дорогу к купели, прибрежную полосу обследовали водолазы. Территория признана соответствующей необходимым требованиям. Однако на данном участке берега Волги в настоящее время наблюдается шквалистый ветер, поэтому обряд освящения воды здесь состоится завтра, 19 января, в 11:10. После этого все желающие смогут совершить обряд омовения.
Фото из архива "Высоты 102"
Реклама
«Доигрались»: магазин игрушек в Волгограде раскошелится за продавцов без перчаток18.01.2022 20:05
Общество 18.01.2022 20:05
«Ледовое побоище»: вода из лопнувшей трубы превратила в озеро двор в Волгограде18.01.2022 18:50
Общество 18.01.2022 18:50
Из Волгограда в Уфу улетели первые 93 пассажира18.01.2022 17:41
Общество 18.01.2022 17:41
Какие меры из-за «омикрона» могут принять в Волгоградской области18.01.2022 16:24
Общество 18.01.2022 16:24
Федералы вытащили застрявшие на трассе в Волгоградской области грузовики18.01.2022 15:20
Общество 18.01.2022 15:20
Метель в Волгоградской области поставила под угрозу автобусное сообщение18.01.2022 14:01
Общество 18.01.2022 14:01
Мэрия потребовала закрыть Волгоград для грузовиков18.01.2022 13:21
Общество 18.01.2022 13:21
В Волгограде сироту выгнали из общежития техникума18.01.2022 12:00
Общество 18.01.2022 12:00
Старый дом без ценного прошлого готовятся снести в Волгограде18.01.2022 10:59
Общество 18.01.2022 10:59
Ректора волгоградского вуза лишили авто премиум-класса18.01.2022 10:13
Общество 18.01.2022 10:13
Расходы на содержание чиновников и депутатов Волгограда увеличили до 1,2 миллиарда рублей18.01.2022 08:46
Общество 18.01.2022 08:46
Успеть всё: как современные технологии перевернули жизнь волжанина с инвалидностью17.01.2022 19:30
Общество 17.01.2022 19:30
Чиновников в Волгограде обязали переселить многодетную мать из аварийной коммуналки17.01.2022 18:24
Общество 17.01.2022 18:24
Река "ХВС" пятые сутки буйствует в волгоградском поселке17.01.2022 18:00
Общество 17.01.2022 18:00
Под Волгоградом вернули отмененные автобусы из-за жалоб пассажиров17.01.2022 17:16
Общество 17.01.2022 17:16
Реклама