Волгоград закупает новые противогололедные реагенты на 12 миллионов

Общество 15.01.2022 17:54
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15.01.2022 17:54
Закупку противогололедных реагентов на 12 миллионов рублей проводит МУП «ДСЭР Советского района г. Волгограда». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, в период неблагоприятных погодных условий в городе, когда дороги покрывает то снегом, то льдом, муниципальное предприятие решило купить 4000 тонн концентрата минерального галита – это продукт природного происхождения, основу которого составляет хлористый натрий. Такая соль применяется в качестве антигололедного препарата для очистки дорог и тротуаров от наледи.
В закупке указано, что противогололедные реагенты предназначены для содержания улично-дорожной сети Волгограда в 2022 году.
Отметим, что на протяжении нескольких недель снегопады и сменяющие их оттепели не дают передышки дорожным и коммунальным службам. Для борьбы со снегом и гололедом в Волгограде преимущественно применяют песко-соляную смесь и в меньшей степени раствор бишофита.
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