Волгоград закупает новые противогололедные реагенты на 12 миллионов





Закупку противогололедных реагентов на 12 миллионов рублей проводит МУП «ДСЭР Советского района г. Волгограда». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, в период неблагоприятных погодных условий в городе, когда дороги покрывает то снегом, то льдом, муниципальное предприятие решило купить 4000 тонн концентрата минерального галита – это продукт природного происхождения, основу которого составляет хлористый натрий. Такая соль применяется в качестве антигололедного препарата для очистки дорог и тротуаров от наледи.

В закупке указано, что противогололедные реагенты предназначены для содержания улично-дорожной сети Волгограда в 2022 году.

Отметим, что на протяжении нескольких недель снегопады и сменяющие их оттепели не дают передышки дорожным и коммунальным службам. Для борьбы со снегом и гололедом в Волгограде преимущественно применяют песко-соляную смесь и в меньшей степени раствор бишофита.