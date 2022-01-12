



Количество госпитализированных с коронавирусом в Волгоградской области уменьшилось в 3,6 раза по сравнению с показателями двухмесячной давности. В настоящее время в ковидных госпиталях находятся порядка 1,5 тысяч пациентов. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании клинического совета, которое проходит в эти минуты.

Вместе с тем снизился в 2,5 раза уровень ежедневной заболеваемости, уменьшается число летальных случаев, отметил глава региона. «Санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, на территории Волгоградской области остается стабильной», – прокомментировал Бочаров. В связи с положительной динамикой власти свернули часть инфекционных коек, оставив только 2 тысячи из 8-и тысяч, при этом в резерве находится не менее 25% коечного фонда.

На сегодняшний день в Волгоградской области привились от коронавируса более 1,4 млн человек, что составляет 87,5% от плана Минздрава РФ.