Общество

Губернатор Волгоградской области провел вечер перед Рождеством в храме

Общество 07.01.2022 08:34
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07.01.2022 08:34


Православные христиане встретили  Рождество Христово — во всех приходах прошли праздничные службы. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в канун Рождества посетил храм Святителя Николая Чудотворца в Краснослободске, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.
Глава региона поставил свечи, пообщался с настоятелем храма протоиереем Димитрием (Паршининым) и прихожанами, поздравив всех верующих с наступающим Рождеством.

Праздничные службы прошли и в других храмах региона. Безопасность верующих обеспечивали сотрудники полиции и МЧС.



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