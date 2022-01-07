Общество 07.01.2022 08:34
0
07.01.2022 08:34
Православные христиане встретили Рождество Христово — во всех приходах прошли праздничные службы. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в канун Рождества посетил храм Святителя Николая Чудотворца в Краснослободске, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.
Глава региона поставил свечи, пообщался с настоятелем храма протоиереем Димитрием (Паршининым) и прихожанами, поздравив всех верующих с наступающим Рождеством.
Праздничные службы прошли и в других храмах региона. Безопасность верующих обеспечивали сотрудники полиции и МЧС.
Реклама
В Волгоградской области снизили объем соцпомощи населению07.01.2022 10:40
Общество 07.01.2022 10:40
Рождественский забег в Волгограде не отменили из-за гололеда07.01.2022 09:38
Общество 07.01.2022 09:38
Что изменилось для волгоградцев после публикаций ИА «Высота 102»06.01.2022 18:29
Общество 06.01.2022 18:29
Пропускные пункты с Казахстаном в Волгоградской области работают в обычном режиме06.01.2022 17:56
Общество 06.01.2022 17:56
Парк имени Гагарина в Волгограде превратился в убийственный каток06.01.2022 16:28
Общество 06.01.2022 16:28
В мэрии Волгограда отчитались о борьбе с гололедом06.01.2022 14:37
Общество 06.01.2022 14:37
Жители Волгоградской области купили новый дом односельчанке вместо сгоревшего06.01.2022 14:19
Общество 06.01.2022 14:19
Православные в Волгоградской области готовятся к Рождеству06.01.2022 13:53
Общество 06.01.2022 13:53
Путин озадачил губернатора Волгоградской области поручениями по просьбе журналистки06.01.2022 12:21
Общество 06.01.2022 12:21
Волгоград вошел в пятерку худших городов по качеству жизни06.01.2022 11:31
Общество 06.01.2022 11:31
После дождичка в четверг: в Волгоградской области перед Рождеством зарядили затяжные ливни06.01.2022 08:36
Общество 06.01.2022 08:36
Волгоградский суд решил судьбу «летающей тарелки» и фигур инопланетян05.01.2022 18:26
Общество 05.01.2022 18:26
Люцифер, ведьма и секс-притон: подборка нетипичных волгоградских новостей05.01.2022 16:27
Общество 05.01.2022 16:27
Энергетики ликвидировали аварию на бесхозяйной подстанции в Волгограде05.01.2022 14:17
Общество 05.01.2022 14:17
Мэрия Волгограда принимает жалобы на «скользкую» тему05.01.2022 13:15
Общество 05.01.2022 13:15
Реклама