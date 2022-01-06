Путин озадачил губернатора Волгоградской области поручениями по просьбе журналистки





Президент России издал ряд поручений по итогам пресс-конференции, которая состоялась в декабре прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация опубликована сегодня на сайте Кремля. Так, Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации подготовить совместно с администрацией Волгоградской области и при участии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России предложения о создании всероссийского научного центра по разработке и производству экзопротезов для медицинской реабилитации инвалидов и больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Доклад по этой теме должен быть подготовлен для главы государства до 20 февраля этого года.

Также в списке поручений значатся и мероприятия по разработке и реализации комплексной программы реставрации и восстановления сооружений и объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав объектов культурного наследия «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)» и «Мемориально-архитектурный комплекс Государственного музея-панорамы «Сталинградская битва». Мероприятия будут проводиться с учетом празднования 2 февраля 2023 года 80-летия со дня окончания Сталинградской битвы и 9 мая 2025 года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Напомним, на пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся 23 декабря 2021 года, волгоградская журналистка Анна Корохова попросила главу государства продолжить ремонт памятников на Мамаевом кургане, а также посодействовать в создании центра научных разработок волгоградских ученых. Между тем, в соцсетях вопросы журналистки МТВ вызвали критику. Так, часть волгоградцев считает, что в Волгограде есть более насущные проблемы, связанные с низким уровнем жизни, оттоком молодежи и т.д.