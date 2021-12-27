Общество 27.12.2021 10:52
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27.12.2021 10:52
Миллион рублей выделено из бюджета Волгоградской области на служебные поездки депутатов Госдумы от Волгоградской области в следующем году. Как сообщает ИА «Высота 102», электронный аукцион на оказание транспортных услуг с такой начальной ценой контракта объявило ГБУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области». Учреждение заказало услуги по аренде легковых автомобилей вместе с экипажами.
К машинам и водителям предъявляется ряд требований. В частности, автомобили типа седан черного цвета должны быть не ранее 2021 года выпуска. В таком же цвете подразумевается и салон, в котором должны соблюдаться требования по части комфорта пассажиров.
Перевозить депутатов Госдумы власти Волгоградской области доверят далеко не всем желающим. Экипажи должны иметь опыт по перевозке пассажиров не менее трех лет, ни в коем случае не являться начинающими водителями. Культурная речь, опрятный вид, зимой – костюмы с галстуком, летом светлые рубашки – это образец работников, которые будут отвечать за жизнь депутатов. Кроме того, водители должны не иметь судимостей, а также других компрометирующих материалов. От них требуется не разглашать конфиденциальные сведения, если они вдруг что-то услышат или увидят. Также водители депутатов Госдумы не должны допускать перевозки взрывчатых и других опасных веществ.
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