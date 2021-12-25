На Спартановке в Волгограде ликвидировали порыв на теплотрассе





В Волгограде ликвидирован порыв на теплотрассе диаметром 500 мм в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА"Высота 102" в ООО «Концессии теплоснабжения», ночью теплоснабжение жителей было переведено на основную схему и теперь тепло в полном объеме поступает в дома.

Накануне на холод в квартирах жаловались жители домов по ул. Мясникова, Богомольца, Гороховцев, Николая Отрады. От котельной 412, на участке рядом с которой произошел порыв, запитывались 124 многоквартирных дома.







Порыв произошел на теплотрассе на ул. Богомольца на участке от камеры 2 до камеры 3, пояснили в компании. Этот участок планировалось заменить по инвестпрограмме, при этом на той же улице в 2020 году уже было заменено 130 метров трубопровода от камеры 3 до камеры 4. К слову, благодаря переключению на резервную схему теплоснабжения после аварии часть потребителей продолжала получать тепло во время ремонтных работ, утверждают в компании.