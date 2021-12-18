В Волгоградской области изменился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Covid-19 18.12.2021 12:02
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18.12.2021 12:02
Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в Волгоградской области вырос до 57,1%. Новый данные опубликовал федеральный оперативный штаб. Показатель коллективного иммунитета в регионе ниже общероссийского показателя, который составляет 58,2%. Всего полную вакцинацию в Волгоградской области прошли 1,3 миллиона человек. Еще 1,4 миллиона привились первым компонентом.
Согласно данным на 18 декабря, за сутки в Волгоградской области коронавирусом заразились 366 человек – это самый низкий показатель за последнее время. 628 человек выздоровели и 35 скончались. Всего в скорбном списке сегодня отмечены 5229 жителей региона.
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