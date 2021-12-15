Общество

Гололедица и туман сохранятся в Волгоградской области до вечера пятницы

Общество 15.12.2021 11:55
0
15.12.2021 11:55


Гидрометцентр России объявил в Волгоградской области метеопредупреждение о гололедно-изморозевых отложениях, ветре с порывами 12-14 м/с и тумане до 18 часов 17 декабря. Погода признана потенциально опасной, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогностическую карту предупреждений для Южного федерального округа. Гололед также прогнозируется в соседних Ростовской и Астраханской областях, но там он сохранится только за завтрашнего дня.
Дождь при отрицательной температуре начался в Волгоградской области днем 14 декабря, из-за чего на дорогах и тротуарах Волгограда, Волжского и других населенных пунктов образовалась тонкая корка льда. Коммунальные службы вывели на обработку проезжей части и пешеходных зон 50 дорожных машин и дворников районных МБУ ЖКХ, в ночь количество техники и людей было удвоено. 
Пресс-служба мэрии утром 15 декабря отчиталась, что обработка продолжается непрерывно сменяющими друг друга бригадами, за состояние дворов отвечают управляющие компании.

Полиция предупреждает водителей об опасности аварийно-опасных ситуаций и просит быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, уступать дорогу пешеходам. По возможности волгоградцев просят отложить поездки на дальние расстояния. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, на трассах региона работают почти 40 экипажей ДПС, на федеральные автодороги отправлены дополнительные силы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам
Общество
15.12.2021 12:46
Общество 15.12.2021 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2021 10:04
Общество 15.12.2021 10:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.12.2021 09:53
Общество 15.12.2021 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2021 09:42
Общество 15.12.2021 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.12.2021 08:53
Общество 15.12.2021 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2021 22:29
Общество 14.12.2021 22:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2021 17:13
Общество 14.12.2021 17:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.12.2021 16:46
Общество 14.12.2021 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2021 16:41
Общество 14.12.2021 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2021 14:14
Общество 14.12.2021 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2021 13:54
Общество 14.12.2021 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2021 13:45
Общество 14.12.2021 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2021 12:20
Общество 14.12.2021 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2021 12:18
Общество 14.12.2021 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2021 11:50
Общество 14.12.2021 11:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:00
МегаФон предложил новый формат оплаты покупок в салонах связиСмотреть фотографии
12:46
Коронавирус в Волгоградской области временно капитулирует перед новым броскомСмотреть фотографии
11:57
Вандалы порезали на металл памятник на братской могиле в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:55
Гололедица и туман сохранятся в Волгоградской области до вечера пятницыСмотреть фотографии
11:24
Водитель опрокинувшейся легковушки погиб на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:20
Новый стандарт: «Ростелеком» презентовал операторам-партнерам сервис для автоматизации служб поддержкиСмотреть фотографии
11:17
Легковушка влетела в грузовик в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
В руководстве гордумы Волгограда произошли кадровые перестановкиСмотреть фотографии
10:04
Россияне мечтают победить пандемию, увеличить доход и приобрести свое жильеСмотреть фотографии
09:53
На вокзале Волгограда к Деду Морозу взрослых пустят по QR-кодамСмотреть фотографии
09:45
Жителям Волгоградской области билайн дает скидку 40% на тариф «Твое решение»Смотреть фотографии
09:42
В Волгограде родители и директора школ проверили качество готовых завтраков и обедовСмотреть фотографии
08:53
«Катитесь подальше!»: в Волгограде на скользких дорогах разбиваются машины и пешеходыСмотреть фотографии
22:29
Волгоградские коммунальщики усилили борьбу с ледяным дождемСмотреть фотографии
21:28
Вино из Волгоградской области попало в топ лучших в РоссииСмотреть фотографии
19:37
В Волгограде впервые раскрыли данные о связи коронавируса с вакцинациейСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде 23-летнего парня убил коронавирусСмотреть фотографии
17:13
Проект «Экоспасатели»: сотни юных волжан научились бережно относиться к планетеСмотреть фотографии
17:06
В Волгограде расшифровали химический состав «Белого моря»Смотреть фотографии
16:46
Дорожники предупреждают о ледяном дожде на трассах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:41
И новая машина, и новая должность: волгоградскому вузу назначили ректораСмотреть фотографии
16:12
Налоговая выводит из тени волгоградский общепитСмотреть фотографии
15:15
Жаркий финал: «Ростелеком» завершил серию турниров «Игровой» по игре World of Tanks на ЮгеСмотреть фотографии
15:01
«Дорога – чистый лед»: в Волгограде на нулевой продольной разбились два автомобиляСмотреть фотографии
14:37
Пассажирка легковушки погибла в ужасном ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
«Вскрытия не проводилось»: в Волгограде провели проверку после смерти привитого экс-начальника отдела полицииСмотреть фотографии
14:11
СК завершил расследование аферы о поставке "липового" молока в колонии Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:54
На борьбу с гололедом в Волгограде вышли 50 дорожных машинСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде закрылся автосалон с обманчивой рекламойСмотреть фотографии
12:49
ВТЗ освоил производство заготовки квадратного сечения из нержавеющей сталиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 