Гололедица и туман сохранятся в Волгоградской области до вечера пятницы





Гидрометцентр России объявил в Волгоградской области метеопредупреждение о гололедно-изморозевых отложениях, ветре с порывами 12-14 м/с и тумане до 18 часов 17 декабря. Погода признана потенциально опасной, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогностическую карту предупреждений для Южного федерального округа. Гололед также прогнозируется в соседних Ростовской и Астраханской областях, но там он сохранится только за завтрашнего дня.

Дождь при отрицательной температуре начался в Волгоградской области днем 14 декабря, из-за чего на дорогах и тротуарах Волгограда, Волжского и других населенных пунктов образовалась тонкая корка льда. Коммунальные службы вывели на обработку проезжей части и пешеходных зон 50 дорожных машин и дворников районных МБУ ЖКХ, в ночь количество техники и людей было удвоено.

Пресс-служба мэрии утром 15 декабря отчиталась, что обработка продолжается непрерывно сменяющими друг друга бригадами, за состояние дворов отвечают управляющие компании.





Полиция предупреждает водителей об опасности аварийно-опасных ситуаций и просит быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, уступать дорогу пешеходам. По возможности волгоградцев просят отложить поездки на дальние расстояния. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, на трассах региона работают почти 40 экипажей ДПС, на федеральные автодороги отправлены дополнительные силы.