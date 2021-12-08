Драмы про отношения и боевики: что волгоградцы смотрели в 2021 году

Телеком 08.12.2021 13:27
0
08.12.2021 13:27
Аналитики онлайн-кинотеатра KION оценили трафик среди пользователей Волгограда и Волгоградской области на основе статистики спроса жителей этого региона на фильмы и сериалы за 2021 год и рассказали о предпочтениях волгоградцев.
В сравнении с прошлым годом, 2021 год для россиян стал более активным в области пользования онлайн-сервисами и просмотром контента из дома в связи с пандемией и частым удаленным форматом работы. Этот год внес коррективы в привычный досуг россиян и сильно повлиял на индустрию кино, изменив предпочтения и форматы просмотра, создав новые жанры и сюжеты, достойные экранизаций.
Среди жанровых направлений в Волгоградев этом году отдавали предпочтение остросюжетным триллерам, драмам про отношения, комедиям и боевикам.
Первое место среди российских сериалов волгоградцы отдали остросюжетному детективу «Хрустальный» (18+). Проект поднимает тему детских психотравм и их влияния на жизнь.
Второе место в регионе заняла драма с Дарьей Мороз «Клиника счастья» (18+) о поиске себя, гармонии с окружающими и разработке уникальной формулы счастья. Третье место волгоградцы отдали подростковому детективу Илья Куликова «Подслушано» (16+) о пропаже школьников.
Среди зарубежных сериалов в 2021 году волгоградцы отдавали предпочтение фантастическому мини-сериалу «Дюна» (12+), экранизации культового романа Фрэнка Герберта; драме о женщинах, которые хранят свои тайны, «Отчаянные домохозяйки» (16+), а также шведско-датскому детективу «Мост» (18+). В топ-5 также вошли культовый медицинский детектив о докторе-гении «Доктор Хаус» (16+) и драма о семье с темным прошлым «И повсюду тлеют пожары» (16+).
В список самых любимых фильмов 2021 года волгоградцы включили гангстерский боевик Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+), фантастический боевик, где все мысли окружающих людей можно увидеть в материальной форме «Поступь хаоса» (16+), исторический боевик о японско-китайской войне «Восемь сотен» (18+) и триллер «Хозяин» (18+) с Николасом Кейджом в главной роли.
В 2021 году волгоградцы также активно смотрели и документальные ленты. Самыми популярными фильмами в регионе стала картина об ученом, навсегда изменившем мир, «Сахаров. Две жизни» (16+), летопись русского рока «Рок за гранью» (16+) и фильм, посвященный Сталинградской битве, «Сталинград. Мы еще живы или нет?» (12+).
Сравнивая предпочтения волгоградцев с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россиян больше всего привлекали детективные ленты и драмы. Так, первое место в стране занял сериал «Хрустальный» (18+) о преодолении детских психотравм и их влиянии на жизнь, а второе - эротическая мелодрама «Клиника счастья» (18+), волгоградцы также отдали «Хрустальному» первое место. В топ-5 также вошли триллер Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+) (в то время волгоградцы поместили кинокартину на первое место), сериал «Коса» о ритуальных убийствах на Куршской косе и фильм «Девятаев» (12+) режиссера Тимура Бекмамбетова.
Запуск онлайн-кинотеатра KION произошел 20 апреля, и за это время на платформе уже было выпущено немало оригинальных проектов, которые успели полюбиться зрителям и в Волгограде.
Реклама
Wink поздравляет со 100-летием Санкт-Петербургскую филармонию и эксклюзивно показывает фильм «Соло для зала с оркестром»06.12.2021 17:35
Телеком 06.12.2021 17:35
Повышение квалификации и новые профессии – что волгоградцы изучают онлайн06.12.2021 16:44
Телеком 06.12.2021 16:44
Этичные хакеры устроили катастрофу в виртуальном городе-государстве02.12.2021 10:38
Телеком 02.12.2021 10:38
Аналитика МегаФона: в 2021 году продажи устройств для «умного дома» выросли на 34%01.12.2021 11:40
Телеком 01.12.2021 11:40
Волгоградцы считают, что благодаря мессенджерам изменилась культура общения29.11.2021 14:24
Телеком 29.11.2021 14:24
Цифровой эфир: «Ростелеком» проведет онлайн-трансляцию спектакля с участием инклюзивных артистов26.11.2021 14:42
Телеком 26.11.2021 14:42
Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфире26.11.2021 11:15
Телеком 26.11.2021 11:15
МегаФон продемонстрировал рост выручки на 6,2% в третьем квартале 2021 года25.11.2021 15:53
Телеком 25.11.2021 15:53
Волгоградцам в «Черную Пятницу» билайн предложил скидки до 75%25.11.2021 13:42
Телеком 25.11.2021 13:42
250 тысяч призов ждут клиентов «Ростелекома» в новой онлайн-игре Tycoon23.11.2021 13:26
Телеком 23.11.2021 13:26
Скорость и стабильность: «Ростелеком» подключил к оптическому интернету «Волгохимнефть»22.11.2021 14:06
Телеком 22.11.2021 14:06
Цифровая стратегия: «Ростелеком» и «Ростсельмаш» подписали соглашение о партнерстве19.11.2021 16:03
Телеком 19.11.2021 16:03
«Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам18.11.2021 14:49
Телеком 18.11.2021 14:49
Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»17.11.2021 14:35
Телеком 17.11.2021 14:35
Жители Юга и Северного Кавказа больше других россиян интересуется покупками онлайн15.11.2021 16:00
Телеком 15.11.2021 16:00
Реклама