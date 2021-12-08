Драмы про отношения и боевики: что волгоградцы смотрели в 2021 году





Аналитики онлайн-кинотеатра KION оценили трафик среди пользователей Волгограда и Волгоградской области на основе статистики спроса жителей этого региона на фильмы и сериалы за 2021 год и рассказали о предпочтениях волгоградцев.

В сравнении с прошлым годом, 2021 год для россиян стал более активным в области пользования онлайн-сервисами и просмотром контента из дома в связи с пандемией и частым удаленным форматом работы. Этот год внес коррективы в привычный досуг россиян и сильно повлиял на индустрию кино, изменив предпочтения и форматы просмотра, создав новые жанры и сюжеты, достойные экранизаций.

Среди жанровых направлений в Волгоградев этом году отдавали предпочтение остросюжетным триллерам, драмам про отношения, комедиям и боевикам.

Первое место среди российских сериалов волгоградцы отдали остросюжетному детективу «Хрустальный» (18+). Проект поднимает тему детских психотравм и их влияния на жизнь.





Второе место в регионе заняла драма с Дарьей Мороз «Клиника счастья» (18+) о поиске себя, гармонии с окружающими и разработке уникальной формулы счастья. Третье место волгоградцы отдали подростковому детективу Илья Куликова «Подслушано» (16+) о пропаже школьников.





Среди зарубежных сериалов в 2021 году волгоградцы отдавали предпочтение фантастическому мини-сериалу «Дюна» (12+), экранизации культового романа Фрэнка Герберта; драме о женщинах, которые хранят свои тайны, «Отчаянные домохозяйки» (16+), а также шведско-датскому детективу «Мост» (18+). В топ-5 также вошли культовый медицинский детектив о докторе-гении «Доктор Хаус» (16+) и драма о семье с темным прошлым «И повсюду тлеют пожары» (16+).





В список самых любимых фильмов 2021 года волгоградцы включили гангстерский боевик Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+), фантастический боевик, где все мысли окружающих людей можно увидеть в материальной форме «Поступь хаоса» (16+), исторический боевик о японско-китайской войне «Восемь сотен» (18+) и триллер «Хозяин» (18+) с Николасом Кейджом в главной роли.

В 2021 году волгоградцы также активно смотрели и документальные ленты. Самыми популярными фильмами в регионе стала картина об ученом, навсегда изменившем мир, «Сахаров. Две жизни» (16+), летопись русского рока «Рок за гранью» (16+) и фильм, посвященный Сталинградской битве, «Сталинград. Мы еще живы или нет?» (12+).

Сравнивая предпочтения волгоградцев с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россиян больше всего привлекали детективные ленты и драмы. Так, первое место в стране занял сериал «Хрустальный» (18+) о преодолении детских психотравм и их влиянии на жизнь, а второе - эротическая мелодрама «Клиника счастья» (18+), волгоградцы также отдали «Хрустальному» первое место. В топ-5 также вошли триллер Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+) (в то время волгоградцы поместили кинокартину на первое место), сериал «Коса» о ритуальных убийствах на Куршской косе и фильм «Девятаев» (12+) режиссера Тимура Бекмамбетова.

Запуск онлайн-кинотеатра KION произошел 20 апреля, и за это время на платформе уже было выпущено немало оригинальных проектов, которые успели полюбиться зрителям и в Волгограде.



