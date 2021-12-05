Военнослужащие прошли крестным ходом в честь Александра Невского в Волгограде

Общество 05.12.2021 10:04
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05.12.2021 10:04
Командование и военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа посетили Александро-Невский собор в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе округа, после богослужения был совершен крестный ход, и образ святого благоверного князя Александра Невского был перемещен на строевой плац, где состоялось торжественное построение всего личного состава соединения. Командир соединения гвардии полковник Алексей Горобец призвал военнослужащих чтить память прославленного героя Отечества – Александра Невского, видеть в нем пример стойкости, решительности и любви к Родине.
По православному календарю 6 декабря - День памяти святого благоверного князя Александра Невского. Этот святой считается покровителем города-героя. В 2007 году на площади Павших борцов в Волгограде был установлен памятник Александру Невскому, а в этом году открыт и освящен Александро-Невский собор, который строили пять лет.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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