Красную звезду зажгли у собора Александра Невского в Волгограде





12-метровую ель с красной звездой на макушке установили у собора Александра Невского в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в мэрии, новогоднее дерево украсили светодиодами золотистого цвета, которые будут подсвечивать ель в вечернее время даже без гирлянды.

Монтаж елок ведется и в других районах города. В настоящее время в Советском районе в парке «Лесогород» специалисты муниципального учреждения устанавливают 9-ти метровую елку. После чего на главной площади микрорайона Тулака появятся светящиеся арт-объекты. В Ворошиловском районе елка по традиции украсит сквер у Казанского собора.

В Дзержинском районе шароель установили на площади перед культурно-досуговым комплексом «21 век» на пересечении улиц Савкина и Республиканской. Вдоль проспекта им. Жукова появились светодиодные фигуры: белые медведи, белка, зайчиха с зайчатами, снеговики-музыканты. А на Самарском разъезде расположились снеговики и елочные игрушки. В Центральном районе продолжается установка новогоднего дерева у подножия Мамаева кургана в парке Победы.

Фото администрации Волгограда