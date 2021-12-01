Юных пациентов волгоградских больниц завалили коробками с витаминами





Коробки и пакеты с богатыми витаминами фруктами доставили пациентам детских больниц и социальных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья в Волгограде. Полезные и вкусные угощения привезли в рамках акции «ВитаминЕР» добровольцы и представители волгоградского реготделения партии «Единая Россия».





Сенатор, секретарь реготделения Сергей Горняков отметил, что акция запущена в день 20-летия образования партии не случайно. «В День рождения «Единой России» мы традиционно работаем, что называется «в полях» - проводим приемы граждан, помогаем решать проблемы людей и, конечно же, дарим подарки», - прокомментировал он.

В период пандемии волонтеры «ЕР» регулярно помогали медикам и нуждающимся жителям: доставляли продукты и лекарства людям, находящимся на самоизоляции, обеспечивали медиков СИЗ и антисептиками.