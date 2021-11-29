Телеком

Волгоградцы считают, что благодаря мессенджерам изменилась культура общения

Телеком 29.11.2021 14:24
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29.11.2021 14:24


Билайн провел опрос среди своих абонентов с помощью сервиса «Мобильные опросы». В исследовании приняли участие 2 470 человек, в том числе, жители Волгограда и Волжского.
Оператор поинтересовался у клиентов, как с появлением мессенджеров изменился формат их коммуникаций и стиль общения. Как оказалось, большинство жителей российских регионов (82%) считают, что возникла новая цифровая культура общения. Прежде всего, россияне уверены (76% участников опроса), что появление мессенджеров увеличило скорость их общения.
Формируется новый цифровой этикет
Благодаря широкому распространению общения в онлайне возникает новый цифровой этикет. Например, 60% жителей Южного федерального округа используют аудиосообщения (так называемые «войсы») при общении в мессенджерах.
Вопреки существующему мнению о том, что отправка «войса» создает определенные неудобства для его получателя, например, если пользователь без наушников и находится в общественном месте, 67% опрошенных южан не считают невежливым отправку «войса», даже если у его отправителя есть возможность написать текст.
Большинство жителей ЮФО, а именно 59%, уверены, что обмен «войсами» в мессенджере не является адекватной заменой беседы по телефону. При этом 73% считают допустимым совершать голосовой звонок без предварительной договоренности об этом в мессенджере.
Как выяснилось, 25% опрошенных не отвечает на сообщение в мессенджере, если его отправителя нет в списке их телефонных контактов. При этом для большинства (60%) это вполне допустимо, «все зависит от ситуации».
Больше половины пользователей мессенджеров хотят видеть, прочитано ли их сообщение и уверены, что не допустимо отключать функцию, которая позволяет это скрыть.
Звонки VS чаты: пока побеждают первые
Традиционно самыми разговорчивыми оказались жители Южного федерального округа: 57% опрошенных южан по-прежнему охотнее говорит по телефону, чем отправляет сообщение в мессенджеры.
Прежде всего, звонки остаются приоритетным способом общения для поддержания связи с коллегами. «Чаще звоню для решения рабочих вопросов, чем пишу в мессенджерах», - так ответили 53% опрошенных жителей России. Интересно, что мужчины звонят деловыми партнерами чаще, тогда как женщины предпочитают больше обсуждать деловые вопросы в чатах.
Подавляющее большинство (94%) опрошенных в российских регионах отметили, что, по их мнению, именно молодые люди стали меньше звонить, для общения они все чаще выбирают мессенджеры.
Самым популярным мессенджером во всех регионах России, по данным опроса, является WhatsApp. В ЮФО его использует 91% опрошенных,  Telegram -  19% , мессенджер VK – 12%, 11% - Viber.
Чтобы клиенты могли отправлять сообщения с «тяжелыми» фотографиями, видеороликами и звуковыми файлами, совершать видеозвонки через мессенджеры и комфортно общаться с помощью мобильного интернета, билайн увеличивает мощность сети 4G. В Волгоградской области Билайн продолжает реализовывать масштабный проект по увеличению пропускной способности сети и скорости передачи данных. За год в регионе сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась более чем в 1,5 раза.
В исследовании с помощью сервиса «Мобильные опросы» приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и еще 142 городов России, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 до 60 лет. Выборка контролировалась по полу, возрасту и федеральному округу.

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