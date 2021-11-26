Общество

В Волгограде показали новую машину для разминирования и перевозки снарядов

Общество 26.11.2021 09:58
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26.11.2021 09:58


Специальный автомобиль групп разминирования на базе пикапа "УАЗ-2363" поступил на вооружение отдельного инженерного полка, дислоцированного в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, автомобиль предназначен для оперативного разминирования местности и объектов инфраструктуры, перевозки саперов. Машина также позволяет транспортировать взрывоопасные предметы 1-й степени опасности без взрывателей до места уничтожения.

В автомобиле установлено специальное оборудование: кузов-капсула, контейнер ЭТЦ-l, стеллаж для укладки и транспортировки снарядов, металлические ящики для перевозки средств взрывания и взрывчатых веществ, средства для локализации взрыва, система автоматического пожаротушения.
Личный состав групп разминирования прошел дополнительную подготовку и провел апробацию новой техники в ходе выполнения задач по поиску и уничтожению снарядов времен Великой Отечественной войны.
Фото: пресс-служба Южного военного округа

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