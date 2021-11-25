В Волгограде двоих детей с криминальными замашками определили в спеццентр





Тракторозаводский районный суд определил 8-летнего мальчика и его 12-летнюю сестру в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщили в районном суде, дети пробудут в этом специальном учреждении 30 дней, чтобы "обдумать свои поступки, а также исправить поведение и отказаться от преступных деяний в будущем".

С административным иском в суд обратился начальник отдела полиции №1 УМВД России по г. Волгограду. Основанием для этого послужило поведение детей, повторное совершение ими общественно-опасных деяний и отсутствие контроля со стороны матери. Женщина не исполняет свои родительские обязанности, не занимается воспитанием детей, не работает, агрессивно настроена по отношению к окружающим и представителям органов власти. У детей она авторитетом не пользуется, они предоставлены сами себе.

Брат с сестрой систематически пропускают уроки, в школе ведут себя вызывающе, нарушают закон. Дети неоднократно совершали хищение чужого имущества, в том числе с проникновением в жилище. Поскольку они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в их действиях отсутствует состав преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (кража). В материалах дела указано, что 8-летний мальчик уже дважды совершил умышленное повреждение чужого имущества: плеснул водой из бутылки на электрический щиток, в результате чего произошло возгорание, разбил камнем окно в частном домовладении.

В спеццентре с подростками будут заниматься различные специалисты, включая педагогов, педагогов-психологов и медицинских работников.



