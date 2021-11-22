



В связи с ОРВИ в 21 образовательном учреждении Волгоградской области, среди которых детские сады, школы, колледжи и ВУЗы, введены ограничения занятий, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Всего за минувшую неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась на 8% по сравнению с предыдущим недельным периодом. Лабораторными методами подтверждена циркуляция вирусов негриппозной этиологии: РС-вируса, риновиурса, бокавиурса, аденовируса и COVID-19.

В целом заболеваемость совокупного населения в настоящее время ниже уровня недельного эпидемического порога на 20%.



