Под Волгоградом браконьер выловил электроудочкой 341 рыбу











Полицейские задержали в Ленинском районе подозреваемого в незаконной рыбалке с электроудочкой, которая является в России запрещенным орудием лова. Как сообщили в региональном главке МВД, в ходе несения службы сотрудники Госавтоинспекции и Нижневолжского отдела государственного контроля, надзора, охраны ВБР и среды обитания на автодороге "Ленинск-Покровка" остановили для проверки "ВАЗ-21213". Машиной управлял 58-летний житель Ленинска.





В багажнике полицейские обнаружили надувную резиновую лодку, аккумуляторную батарею, преобразователь электрического тока, а также рыбу частиковых пород в количестве 341 штуки.

Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что выловил рыбу на ерике Петлеватый при помощи самодельной электроудочки. Незаконную добычу и приспособления для браконьерского вылова полицейские изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением электротока, как запрещенного орудия массового истребления водных биологических ресурсов). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.



