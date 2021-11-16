Под Волгоградом браконьер выловил электроудочкой 341 рыбу

Происшествия 16.11.2021 10:16
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16.11.2021 10:16
Полицейские задержали в Ленинском районе подозреваемого в незаконной рыбалке с электроудочкой, которая является в России запрещенным орудием лова. Как сообщили в региональном главке МВД, в ходе несения службы сотрудники Госавтоинспекции и Нижневолжского отдела государственного контроля, надзора, охраны ВБР и среды обитания на автодороге "Ленинск-Покровка" остановили для проверки "ВАЗ-21213". Машиной управлял 58-летний житель Ленинска.
В багажнике полицейские обнаружили надувную резиновую лодку, аккумуляторную батарею, преобразователь электрического тока, а также рыбу частиковых пород в количестве 341 штуки.
Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что выловил рыбу на ерике Петлеватый при помощи самодельной электроудочки. Незаконную добычу и приспособления для браконьерского вылова полицейские изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением электротока, как запрещенного орудия массового истребления водных биологических ресурсов). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
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