Проблемную стройку детсада под Волгоградом «контролирует» рыжий пес

Общество 22.11.2021 19:52
0
22.11.2021 19:52
Жители Краснослободска обеспокоены затягиванием сроков строительства детского сада и отсутствием контролирующих служб на этом проблемном объекте.
«Черепашьими темпами идут работы по строительству детского сада на 240 мест по нацпроекту «Демография» в нашем городе Краснослободске, что ведет к очередному срыву сроков его возведения», - заявили ИА «Высота 102 местные жители, которые с пристальным вниманием наблюдают за стройкой.
«В соответствии с утвержденным графиком работ к 15 ноября 2021 года должны быть установлены окна, возведены внешние стены и кровля. Также к этому сроку должно быть выполнено ограждение, входящее в работы по благоустройству. Сейчас это забор из профнастила, который красуется с августа 2020 года, - делятся жители города. - Наши дети ходят в переполненные группы других детских садов, многие мечтают отдать детей в новое здание. Ждем окончания стройки как чуда, но кардинальных перемен не видим. А ведь, если бы строители работали по плану, то детсад был бы сдан еще в октябре текущего года».
Как ранее сообщало информагентство, строительство детского сада в Краснослободске было сорвано, нарушены существенные условия контракта и сроки. Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Среднеахтубинского района объявил новый аукцион на его строительство, расторгнув контракт с ООО «Волгоградгидрострой». Однако 8 октября 2021 года новый контракт был заключен с тем же ООО «Волгоградгидрострой». За 213 573 594 рубля. Хотя к аукционной документации был приложен сводный сметный расчет, утвержденный приказом комитета ЖКХ Среднеахтубинского муниципального района №58 от 18.08.2021 года на сумму 197 440 871 рубль. И в него уже была включена стоимость строительного контроля и надзора. Кроме того, по предыдущему контракту в адрес подрядчика прокуратурой были внесены представления - 2 февраля 2021 года и 11 июня 2021 года, но данные акты так и остались на бумаге. (Документы есть в распоряжении редакции).
«Но, судя по тому, как двигается стройка, контроль здесь осуществляет собака, причем бесплатно, - грустно шутят заинтересованные в скором завершении строительства родители. - А между тем 21 октября 2021 года ООО «Волгоградгидрострой» получило аванс за работу в размере более 64 млн рублей».
Родители сетуют, что «повторяется ситуация 2020 года, когда к периоду осенне-зимней слякоти было видно, что работы велись очень медленно, как будто строится не садик, а какой-то сарай на последние деньги, где не важны ни сроки, ни отношение к назначению объекта. Поэтому очень обидно, что предоставленный второй шанс и выделенные денежные средства пока никак не повлияли на отношение к стройке и к выполнению своих обязательств», - заключили жители Краснослободска.
Реклама
Райотдел полиции в Волгоградской области возглавил опытный подполковник22.11.2021 17:54
Общество 22.11.2021 17:54
Дороги Волгоградской области в ночь на 23 ноября покроются снежно-ледяной коркой22.11.2021 16:45
Общество 22.11.2021 16:45
На новогодних подарках для волгоградских детей сэкономили 2 миллиона рублей22.11.2021 16:37
Общество 22.11.2021 16:37
Учебный процесс из-за вирусов прерван в 21 учреждении Волгоградской области22.11.2021 16:16
Общество 22.11.2021 16:16
В Волгограде установили первую новогоднюю елку22.11.2021 16:04
Общество 22.11.2021 16:04
Участок Третьей Продольной в Волгограде сделают более скоростным22.11.2021 15:38
Общество 22.11.2021 15:38
Роспотребнадзор в Волгограде посчитал провокацией вторжение противников QR-кодов22.11.2021 12:57
Общество 22.11.2021 12:57
Около 160 тысяч волгоградцев получают зарплату меньше 15 тысяч рублей22.11.2021 12:52
Общество 22.11.2021 12:52
Мама умершего арестанта СИЗО №1 провела пикет около приемной президента в Волгограде22.11.2021 11:55
Общество 22.11.2021 11:55
Губернатор Волгоградской области заглянул в 2030 год22.11.2021 11:11
Общество 22.11.2021 11:11
Лучшего специалиста и лучшие цифровые решения по охране труда выберут в России22.11.2021 10:07
Общество 22.11.2021 10:07
Махачкалу и Волгоград свяжет новый авиарейс22.11.2021 10:06
Общество 22.11.2021 10:06
Преподавательский состав Волгоградского государственного института искусств и культуры пополнился музыкантами с мировым именем22.11.2021 09:04
Общество 22.11.2021 09:04
Треть опрошенных волгоградцев мечтает жить на пенсию22.11.2021 08:33
Общество 22.11.2021 08:33
Дворец культуры в Волгограде выставили на торги за 18,9 млн рублей21.11.2021 13:36
Общество 21.11.2021 13:36
Реклама