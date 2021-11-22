Общество

Проблемную стройку детсада под Волгоградом «контролирует» рыжий пес

Общество 22.11.2021 19:52
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22.11.2021 19:52


Жители Краснослободска обеспокоены затягиванием сроков строительства детского сада и отсутствием контролирующих служб на этом проблемном объекте.
«Черепашьими темпами идут работы по строительству детского сада на 240 мест по нацпроекту «Демография» в нашем городе Краснослободске, что ведет к очередному срыву сроков его возведения», - заявили ИА «Высота 102 местные жители, которые с пристальным вниманием наблюдают за стройкой. 
«В соответствии с утвержденным графиком работ к 15 ноября 2021 года должны быть установлены окна, возведены внешние стены и кровля. Также к этому сроку должно быть выполнено ограждение, входящее в работы по благоустройству. Сейчас это забор из профнастила, который красуется с августа 2020 года, - делятся жители города. - Наши дети ходят в переполненные группы других детских садов, многие мечтают отдать детей в новое здание. Ждем окончания стройки как чуда, но кардинальных перемен не видим. А ведь, если бы строители работали по плану, то детсад был бы сдан еще в октябре текущего года».



Как ранее сообщало информагентство, строительство детского сада в Краснослободске было сорвано, нарушены существенные условия контракта и сроки. Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Среднеахтубинского района объявил новый аукцион на его строительство, расторгнув контракт с ООО «Волгоградгидрострой». Однако 8 октября 2021 года новый контракт был заключен с тем же ООО «Волгоградгидрострой». За 213 573 594 рубля. Хотя к аукционной документации был приложен сводный сметный расчет, утвержденный приказом комитета ЖКХ Среднеахтубинского муниципального района №58 от 18.08.2021 года на сумму 197 440 871 рубль. И в него уже была включена стоимость строительного контроля и надзора. Кроме того, по предыдущему контракту в адрес подрядчика прокуратурой были внесены представления - 2 февраля 2021 года и 11 июня 2021 года, но данные акты так и остались на бумаге. (Документы есть в распоряжении редакции).  
«Но, судя по тому, как двигается стройка, контроль здесь осуществляет собака, причем бесплатно, - грустно шутят заинтересованные в скором завершении строительства родители. - А между тем 21 октября 2021 года ООО «Волгоградгидрострой» получило аванс за работу в размере более 64 млн рублей». 



Родители сетуют, что «повторяется ситуация 2020 года, когда к периоду осенне-зимней слякоти было видно, что работы велись очень медленно, как будто строится не садик, а какой-то сарай на последние деньги, где не важны ни сроки, ни отношение к назначению объекта. Поэтому очень обидно, что предоставленный второй шанс и выделенные денежные средства пока никак не повлияли на отношение к стройке и к выполнению своих обязательств», - заключили жители Краснослободска. 


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