Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 22%

Общество 08.11.2021 17:13
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08.11.2021 17:13
За первую декаду ноября общее количество регистрируемых случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями снизилось в Волгоградской области в сравнении с предшествующей неделей на 22%. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, снижение зафиксировано по всем возрастным группам населения. Заболеваемость совокупного населения оказалось ниже уровня недельного эпидемического порога на 3%. В регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии: риновирус, РС-вирус, COVID-19. Вирусы гриппа не обнаружены, заверил в ведомстве.
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