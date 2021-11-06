Covid-19

Наказание для нарушителей-антиковидников готовы ужесточить в Волгоградской области

Covid-19 06.11.2021 15:31
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06.11.2021 15:31


Волгоградская областная дума внесет свои предложения по усилению мер ответственности за невыполнение требований главного санитарного врача и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Соответствующая работа уже началась, сообщила председатель комитета Волгоградской областной думы по охране здоровья Наталья Семенова. Такие задачи были поставлены на недавнем заседании оперативного штаба Волгоградской области.
«Региональные парламентарии вместе с Общественной палатой приступают к обсуждению и подготовке дополнительных мер, рекомендованных оперативным штабом, – отметила Наталья Семенова. – Мы полагаем, что с учетом сложной обстановки с заболеваемостью COVID-19 эту работу надо усилить ради спасения жизней и здоровья людей».
Напомним, что оперативный штаб принял решение не продлевать нерабочие дни с 8 ноября. При этом в регионе сохраняются все введенные ранее ограничительные мероприятия. Так, оперативный штаб принял решение сохранить действие режима самоизоляции для жителей старше 60 лет и неработающих людей с хроническими заболеваниями. Также продлевается обязательное использование QR-кодов в непродовольственных магазинах, точках общепита, музеях, театрах и фитнес-центрах. Более того, данное требование распространяется на организации социальной сферы, культуры, спорта, бытового обслуживания. Проездные билеты длительного пользования на общественный транспорт городского и пригородного сообщения и социальные проездные тоже будут продаваться при наличии документов о вакцинации или недавнем перенесенном заболевании. Правоохранительным и надзорным органам поручено усилить контроль за соблюдением ограничительных мер и выполнением постановления об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей.
«Несмотря на принимаемые ограничительные меры количество заболевших в регионе продолжает расти. Поэтому, предложение губернатора и оперативного штаба по разработке дополнительных нормативно-правовых актов, определяющих ответственность за нарушение санитарных требований, считаю своевременным и необходимым, – подчеркнул замруководителя профильного парламентского комитета, ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин. – Кроме того, наш вуз в условиях, когда возможности планового лечения населения вынужденно ограничены, видит свою роль и в том, чтобы просвещать население в вопросах здоровья».
Отметим, что сегодня нарушители санитарно-эпидемиологических требований попадают под ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ - «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».
Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
Не привитых сотрудников рекомендовано отстранять от работы без сохранения зарплаты.

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