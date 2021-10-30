Общество

Тепло и солнечно будет на выходных в Волгоградской области

Общество 30.10.2021 09:10
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30.10.2021 09:10


Антициклон принесет в Волгоградскую область значительное потепление. В субботу и воскресенье в регионе ожидается от +11 до +16 градусов по Цельсию. По прогнозам синоптиков Волгоградского ЦГМС, ветер будет слабым – 3-7 м/с, дождей не предвидится. Погода будет ясной – максимально подходящей для поездки на природу или прогулки по парку со своей семьей.
В течение следующей недели, которая по всей стране и в Волгоградской области объявлена нерабочей, также будет тепло и сухо, с переменной облачностью. Небольшое похолодание придет только к следующим выходным, тогда же усилится ветер.

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