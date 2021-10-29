Шестую школу-тысячник в Волгоградской области построят в Волжском





Первую за 28 лет школу на 1000 мест построят в Волжском в 2022 году по нацпроекту «Образование». Новое общеобразовательное учреждение появится в 37-м микрорайоне на улице Медведева, 79. Эта школа-тысячник станет шестой, построенной в Волгоградской области за последние семь лет, сообщили в региональном комитете строительства.

В основу проекта ляжет документация построенной ранее школы в Камышине. В новом учреждении будет 40 классов, многофункциональный спортивный зал, школьный деловой центр, актовый зал, библиотеки, мастерские, лингафонные кабинеты, столовая и буфет. Здание будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Во дворе обустроят спортплощадки, зоны для игровых видов спорта, занятий легкой атлетикой и активного досуга.

Напомним, ранее школа-тысячник была открыта в микрорайоне Родниковая долина в Советском районе Волгограда. Аналогичные школы строятся в Красноармейском и Ворошиловском районах областного центра и в поселке Отрадное городского округа Михайловка.