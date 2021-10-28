Общество 28.10.2021 11:28 Новости компаний
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28.10.2021 11:28 Новости компаний
28 октября в 3:00 утра по московскому времени на стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с логотипом Сбера. Это событие приуроченок 180-летию СберБанка, которое будет отмечаться 12 ноября 2021 года.
«Союз-2.1а» вывел на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-18», который через двое суток должен состыковаться с Международной космической станцией. Корабль доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.Присутствует на борту «Прогресса» и необычный груз — флаг Сбера, который впервые побывает на орбите.
В 2021 году исполнилось 60 лет с момента первого полёта человека в космос, который осуществил Юрий Гагарин. Сбер гордится тем, что именно наша страна стала пионером в освоении космического пространства и развитии пилотируемой космонавтики. Всё это стало возможным благодаря самоотверженному труду наших соотечественников, опередивших время и расширивших горизонты возможного. Эти достижения равносильны подвигу, и уважение к основателям, энтузиастам и труженикамкосмоса — неотъемлемая часть нашего культурного кода.
Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка: «В этом году мы отмечаем сразу две юбилейные даты — 60-летие первого полёта человека в космос и 180-летие СберБанка, — и каждая из них значима для нас и страны в целом. История отечественной космонавтики и история Сбера неразрывно связаны.
Миллионы наших клиентов в советское время участвовали в займах развития народного хозяйства, средства от которых направлялись в том числе на освоение космоса. Сейчас у нас немало масштабных совместных проектов с "Роскосмосом".
Символика Сбера на борту ракеты-носителя "Союз-2.1а" и наш флаг на МКС — это дань уважения как людям, обеспечившим лидерство нашей страны в космосе и превратившим мечту в реальность, так и нашим клиентам.И, конечно, мы видим большие перспективы в новых форматах рекламы, в том числе с помощью технологий в космосе. Мы благодарны "Роскосмосу" за партнёрство в реализации первой космической рекламной кампании Сбера».
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