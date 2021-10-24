На мобильники волгоградских чиновников бросят 6,4 миллиона рублей





Около 6,4 миллиона рублей выделено из бюджета Волгоградской области на оказание услуг сотовой связи для органов исполнительной власти региона. Соответствующая закупка, сообщает ИА «Высота 102», опубликована на сайте госзаказов. Как следует из технического задания, исполнитель должен будет обслуживать 450 sim-карт, а также иметь возможность предоставить дополнительные 100 sim-карт. Зоны предоставления услуг должны включать Волгоград, Волгоградскую область, территорию России и иностранных государств. При этом наличие связи должно быть обеспечено в населенных пунктах региона, которые будет посещать губернатор. Исполнитель также должен предоставлять услуги сотовой связи абонентам заказчика на базе современных цифровых технологий высокого качества (в том числе и при самых высоких нагрузках на сеть), надежно защищенные от несанкционированного доступа, обеспечивать равномерное и плотное радиопокрытие на территории Волгограда и Волгоградской области, на территории Российской Федерации и за ее пределами, предоставлять полный набор современных услуг.

Также сеть сотовой связи исполнителя должна обеспечить оказание услуг по sim-картам, числящимся в Волгограде, Волгоградской области, Брянске и в Москве, возможность пользоваться услугами других сетей радиотелефонной связи в России и за рубежом.Услуги чиновникам администрации Волгоградской области должны быть оказаны с 1 января 2022 года до конца 2023 года. Стоимость одной условной единицы оценена в 167 тысяч рублей.