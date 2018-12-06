Политика

Волгоградские единороссы узнают о моральном кодексе на съезде партии

Политика 06.12.2018 12:39
439 7
06.12.2018 12:39


Сегодня делегация волгоградских единороссов вылетела в Москву для участия в XVIII съезде партии. Как сообщает ИА «Высота 102», партийное мероприятие пройдет 7-8 декабря в Красногорске на территории выставочного центра «Крокус Экспо».
Волгоградскую область на съезде представят 10 делегатов, семеро из которых были избраны на региональной партийной конференции. Это Елена Лепилина – сотрудник Серебряковского филиала ВГТУ, Елена Кудлаева – глава Качалинского поселения Суровикинского района, Анастасия Мингалимова – директор центра по работе с подростками и молодежью «Форум», Елена Рагузина – замдиректора централизованной городской библиотечной системой. Сергей Таций – секретарь Дзержинского отделения партии, глава администрации Дзержинского района Волгограда, Олег Шишенин – директор Суходольской школы и Денис Марченко – ведущий инженер-технолог «Европейской подшипниковой корпорации». Еще трое человек являются делегатами по статусу, поскольку входят в генеральный совет партии. Это депутаты Госдумы Анна Кувычко и Владимир Плотников, а также председатель Новоаннинской районной думы Юрий Стадник. В качестве приглашенных участие в работе съезда примут руководители исполнительной власти Волгограда и области, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, регионального парламента, городской думы, руководство областного исполкома «Единой России». Возглавит делегацию секретарь реготделения партии Сергей Горняков. Освещать работу съезда будет группа волгоградских журналистов, в составе которой – корреспондент ИА «Высота 102».
В программе съезда запланировано проведение выставки партийных проектов и 7 дискуссионных площадок: «Обновление», «Открытость», «Партия и выборы», «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий». Во второй день съезда состоится пленарное заседание, которое по традиции посетит президент России Владимир Путин.
В рамках площадки «Обновление» единороссы предметно поговорят о том, как придать партии новый импульс развития и сделать главную политическую силу страны более современной. Внимание общественности может приковать дискуссия на тему этического поведения членов партии власти. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявлял, что «необходимы понятные этические нормы для всех коллег». Единороссам, в частности, могут рекомендовать придерживаться принципа личной скромности и сдержанности на публике.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
В Волгограде бывший глава комитета по культуре займется отловом собак
08.11.2018 11:18
10721 55
Волгоградские коммунисты – перед выбором "нового-старого" лидера
17.11.2018 10:38
8165 0
В Волгоградской облдуме предложили арендовать спортзал для «слуг народа» за счет бюджета
05.12.2018 12:24
7812 39
Политика
05.12.2018 12:24
Политика 05.12.2018 12:24
7812 39 Обсудить

0
Далее
Политика
04.12.2018 18:09
Политика 04.12.2018 18:09
6742 29 Обсудить

0
Далее
Политика
04.12.2018 12:11
Политика 04.12.2018 12:11
6436 28 Обсудить

0
Далее
Политика
26.11.2018 17:54
Политика 26.11.2018 17:54
9028 0 Обсудить

0
Далее
Политика
21.11.2018 10:39
Политика 21.11.2018 10:39
9270 17 Обсудить

0
Далее
Политика
20.11.2018 12:40
Политика 20.11.2018 12:40
6470 12 Обсудить

0
Далее
Политика
19.11.2018 14:19
Политика 19.11.2018 14:19
2336 13 Обсудить

0
Далее
Политика
18.11.2018 13:34
Политика 18.11.2018 13:34
6878 0 Обсудить

0
Далее
Политика
17.11.2018 23:23
Политика 17.11.2018 23:23
17567 0 Обсудить

0
Далее
Политика
17.11.2018 10:38
Политика 17.11.2018 10:38
8165 0 Обсудить

0
Далее
Политика
15.11.2018 15:44
Политика 15.11.2018 15:44
6950 12 Обсудить

0
Далее
Политика
14.11.2018 11:22
Политика 14.11.2018 11:22
5088 12 Обсудить

0
Далее
Политика
09.11.2018 13:20
Политика 09.11.2018 13:20
8521 25 Обсудить

0
Далее
Политика
08.11.2018 11:18
Политика 08.11.2018 11:18
10721 55 Обсудить

0
Далее
Политика
03.11.2018 16:18
Политика 03.11.2018 16:18
24338 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:06
Выживают как могут: в селах Волгоградской области стали разводить лисиц и выращивать орехиСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде представили нового начальника Нижне-Волжского управления РостехнадзораСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде открыли памятник российскому императору Николаю IСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде третьи сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчикаСмотреть фотографии
12:48
На вокзале Волгограда иностранец пытался дать взятку полицейскомуСмотреть фотографии
12:39
Волгоградские единороссы узнают о моральном кодексе на съезде партииСмотреть фотографии
12:00
Патриарх Кирилл наградил митрополита Волгоградского и Камышинского Германа орденомСмотреть фотографии
11:47
В Волгоградской области рабочий убил и расчленил своего напарника-гастарбайтераСмотреть фотографии
11:32
Первый купол украсил строящийся собор Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:38
«Ростелеком» стал лидером корпоративной благотворительностиСмотреть фотографии
10:29
СК прокомментировал внезапную смерть школьника в торговом зале магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:48
Волгоградскую пенсионерку на 300 тысяч рублей обманула лжецелительницаСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде УФАС пошло в атаку на «Единую Россию» из-за похоронного монополиста Смотреть фотографии
08:58
Место руководителя госжилинспекции Волгоградской области стало вакантнымСмотреть фотографии
08:14
Волгоградскую облдуму просят "подпитать" из бюджета частные школыСмотреть фотографии
22:06
Залитый подвал дома обошелся волгоградской УК в четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
20:59
Трассы Волгоградской области этой ночью могут покрыться льдом
20:00
В Волгограде коммунальщики проспали первый гололед Cмотреть видео
19:44
В Волгограде скоростные трамваи встали из-за одного неисправного вагона
17:29
Таможенники задержали 18 тонн текстиля из Турции на трассе Волгоград-АстраханьСмотреть фотографии
17:23
В Волгоградской области на Гремячинском ГОКе случился свадебный бумСмотреть фотографии
16:55
В Волжском вынесли приговор женщине за несообщение о подготовке терактовСмотреть фотографии
16:48
Волгоградская облдума предоставила убыточным предприятиям многомиллионные льготы Смотреть фотографии
16:43
Аварию с 5 пострадавшими в Рязанской области устроил волгоградский водительСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области готовы бескорыстно признать «Детей войны»Смотреть фотографии
14:39
Волгоградская областная дума нанимает «посредников» для пиара в районных газетахСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде подозреваемого в грабеже поймали в отделе полицииСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде первые жертвы гололеда рыдают в травмпунктах и винят коммунальщиков Смотреть фотографииCмотреть видео
12:50
Волгоградский аэропорт ждет директив по присвоению нового имени воздушной гаваниСмотреть фотографии
12:24
В Волгоградской облдуме предложили арендовать спортзал для «слуг народа» за счет бюджетаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 