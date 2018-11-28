



Сегодня в выставочном зале музея изобразительных искусств имени Машкова в Волгограде презентовали книгу «Картинки моего детства» художника Льва Тырина. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Автор недавно опубликованных, но уже получивших известность рисунков о войне, лично присутствовал на встрече. 80-летний художник, который долгие годы вел уединенный образ жизни, впервые за десятилетия принял участие в творческом мероприятии. Презентация книги Льва Тырина вызвала живой интерес у волгоградцев - всего пришло порядка 60 человек. Гости мероприятия увидели и мирные картины автора. На стенах выставочного зала были развешаны полтора десятка работ художника, посвященных его любимому городу – Сталинграду-Волгограду и великой русской реке, на которой он стоит.





Первая в жизни Льва Тырина персональная выставка работ состоялась в день его рождения – 31 января текущего года. Сюжеты картинок основаны на реальных событиях, свидетелями которых во время Сталинградской битвы стал сам художник – тогда еще совсем ребенок. На одной отнюдь невеселой картинке изображен еврейский мальчик, которого немцы заставили играть на скрипке перед телами убитых родственников; на другой – фашисты, схватившие маленькому Леву перед тем, как подвесить на ствол танка и отлупить; на третьей - печка, на которой пожилая женщина в чугунке варит башмак для всей семьи на ужин. По следам выставки, которая имела общественный резонанс, у общественников и родилась идея издать иллюстрированную книгу воспоминаний Тырина о войне. Небольшой ее тираж (250 экземпляров) разойдется по библиотекам города.





Организаторами мероприятия выступила общественная организация «Дети Сталинграда», центр дополнительного образования «Олимпия» и лично его директор Галина Егорова, Волгоградский ТЮЗ и музей изобразительных искусств имени Машкова.

Фото Льва Тырина: Татьяна Мирзоян.