Культура

В Волгограде художник-затворник презентовал свою книгу о детстве в Сталинграде

Культура 27.11.2018 22:31
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27.11.2018 22:31


Сегодня в выставочном зале музея изобразительных искусств имени Машкова в Волгограде презентовали книгу «Картинки моего детства» художника Льва Тырина. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Автор недавно опубликованных, но уже получивших известность рисунков о войне, лично присутствовал на встрече. 80-летний художник, который долгие годы вел уединенный образ жизни, впервые за десятилетия принял участие в творческом мероприятии. Презентация книги Льва Тырина вызвала живой интерес  у волгоградцев - всего пришло порядка 60 человек. Гости мероприятия увидели и мирные картины автора. На стенах выставочного зала были развешаны полтора десятка работ художника, посвященных его любимому городу – Сталинграду-Волгограду и великой русской реке, на которой он стоит.

Первая в жизни Льва Тырина персональная выставка работ состоялась в день его рождения – 31 января текущего года. Сюжеты картинок основаны на реальных событиях, свидетелями которых во время Сталинградской битвы стал сам художник – тогда еще совсем ребенок. На одной отнюдь невеселой картинке изображен еврейский мальчик, которого немцы заставили играть на скрипке перед телами убитых родственников; на другой – фашисты, схватившие маленькому Леву перед тем, как подвесить на ствол танка и отлупить; на третьей -  печка, на которой пожилая женщина в чугунке варит башмак для всей семьи на ужин. По следам выставки, которая имела общественный резонанс, у общественников и родилась идея издать иллюстрированную книгу воспоминаний Тырина о войне.  Небольшой ее тираж (250 экземпляров) разойдется по библиотекам города.

Организаторами мероприятия выступила общественная организация «Дети Сталинграда», центр дополнительного образования «Олимпия» и лично его директор Галина Егорова, Волгоградский ТЮЗ и музей изобразительных искусств имени Машкова. 
Фото Льва Тырина: Татьяна Мирзоян.

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