Конкурсный управляющий «Красного октября» назвал причину прихода Александра Сивакова на волгоградский завод

Конкурсный управляющий ВМК «Красный Октябрь» прокомментировал назначение Александра Сивакова исполнительным директором завода. Как сообщает ИА «Высота 102», Сергей Харченко заявил, что для определения кандидатуры руководителя предприятия он обратился за советом к руководству области, «которое принимает активное участие в решении ключевых вопросов по возобновлению работы предприятия».

«По результатам принято решение наделить функциями исполнительного директора комбината Александра Сивакова. Он зарекомендовал себя как грамотный и инициативный руководитель. Уверен, что его управленческий, профессиональный опыт позволят в рамках процедуры конкурсного управления наладить продуктивное межведомственное сотрудничество, выполнить задачи по стабилизации работы предприятия», - отметил конкурсный управляющий ВМК. Перед Александром Сиваковым стоит задача принимать необходимые меры для стабилизации ситуации на заводе, «выстраивать взаимодействие с региональными и федеральными институтами поддержки».

Напомним, 8 ноября арбитражный суд Волгоградской области признал ВМК «Красный октябрь» банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Собственником предприятия является швейцарская компания под руководством бизнесмена Дмитрия Герасименко. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту вывода с завода 6 млрд рублей активов. Герасименко, объявленный в федеральный розыск, находится за границей.

Справка. Александр Сиваков с ноября 2016 по декабрь 2018 года являлся заместителем губернатора Волгоградской области – председателем комитета экономической политики и развития региона. До этого работал первым заместителем главы администрации Волгограда. По итогам декларационной кампании 2015 года оказался самым обеспеченным чиновником региона с доходом в 53 млн рублей. В его собственности значились апартаменты в Болгарии и в пользовании - российская квартира. Правда, свое состояние он сделал не на государственной и муниципальной службе. В Волгоград он приехал из Брянской области, где и состоялся как крупный бизнесмен.