Экономика

Конкурсный управляющий «Красного октября» назвал причину прихода Александра Сивакова на волгоградский завод

Экономика 27.11.2018 16:27
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27.11.2018 16:27



Конкурсный управляющий ВМК «Красный Октябрь» прокомментировал назначение Александра Сивакова исполнительным директором завода. Как сообщает ИА «Высота 102», Сергей Харченко заявил, что для определения кандидатуры руководителя предприятия он обратился за советом к руководству области, «которое принимает активное участие в решении ключевых вопросов по возобновлению работы предприятия».
«По результатам принято решение наделить функциями исполнительного директора комбината Александра Сивакова. Он зарекомендовал себя как грамотный и инициативный руководитель. Уверен, что его управленческий, профессиональный опыт позволят в рамках процедуры конкурсного управления наладить продуктивное межведомственное сотрудничество, выполнить задачи по стабилизации работы предприятия», - отметил конкурсный управляющий ВМК.  Перед Александром Сиваковым стоит задача принимать необходимые меры для стабилизации ситуации на заводе, «выстраивать взаимодействие с региональными и федеральными институтами поддержки».
Напомним, 8 ноября арбитражный суд Волгоградской области признал ВМК «Красный октябрь» банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Собственником предприятия является швейцарская компания под руководством бизнесмена Дмитрия Герасименко. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту вывода с завода 6 млрд рублей активов. Герасименко, объявленный в федеральный розыск, находится за границей.
Справка. Александр Сиваков с ноября 2016 по декабрь 2018 года являлся заместителем губернатора Волгоградской области – председателем комитета экономической политики и развития региона. До этого работал первым заместителем главы администрации Волгограда. По итогам декларационной кампании 2015 года оказался самым обеспеченным чиновником региона с доходом в 53 млн рублей. В его собственности значились апартаменты в Болгарии и в пользовании - российская квартира. Правда, свое состояние он сделал не на государственной и муниципальной службе. В Волгоград он приехал из Брянской области, где и состоялся как крупный бизнесмен.

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