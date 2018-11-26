Аналитика

В Волгограде спортивным чиновникам устроили разбор полетов после фиаско «Ротора»

Аналитика 26.11.2018 20:07
2538 2
26.11.2018 20:07


В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: трое экс-депутатов Волгоградской гордумы покинули мрачные стены СИЗО с домашним заданием. Управляющая компания сорвала начало отопительного сезона и ушла с головой в банкротство. Увольнение и наказание: в провальной игре команды «Ротор» нашли виновников. Скоро на всех дорогах страны: оперативные службы в ходе учений ликвидировали снежный коллапс.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Жители Волгограда рады трем дням выходных по поводу малознакомого праздника
02.11.2018 19:49
24870 2
"От плесени дышать нечем": волгоградцы буквально выживают в разрушающемся общежитии
22.11.2018 20:08
23645 0
В Волгоградской области с трудом взяли пробу асфальта на мосту через Ахтубу
07.11.2018 20:01
28014 1
Аналитика
26.11.2018 11:48
Аналитика 26.11.2018 11:48
1011 12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.11.2018 09:53
Аналитика 26.11.2018 09:53
5195 29 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.11.2018 20:00
Аналитика 23.11.2018 20:00
21265 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.11.2018 20:08
Аналитика 22.11.2018 20:08
23645 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.11.2018 20:02
Аналитика 21.11.2018 20:02
26148 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.11.2018 20:00
Аналитика 20.11.2018 20:00
28323 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.11.2018 17:09
Аналитика 20.11.2018 17:09
2037 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.11.2018 20:05
Аналитика 19.11.2018 20:05
28311 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.11.2018 14:25
Аналитика 19.11.2018 14:25
1741 16 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.11.2018 20:01
Аналитика 16.11.2018 20:01
22118 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
15.11.2018 20:08
Аналитика 15.11.2018 20:08
24938 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.11.2018 20:05
Аналитика 14.11.2018 20:05
26500 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.11.2018 20:02
Аналитика 12.11.2018 20:02
27398 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
11.11.2018 09:12
Аналитика 11.11.2018 09:12
7688 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.11.2018 09:02
Аналитика 10.11.2018 09:02
6236 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:07
В Волгограде спортивным чиновникам устроили разбор полетов после фиаско «Ротора»Cмотреть видео
16:52
В Волгограде при столкновении четырех машин пострадали три человекаСмотреть фотографии
16:44
Жителя Волгоградской области за пьяные гонки на мопеде изолировали от общества на 8 месяцевСмотреть фотографии
16:16
Жители дома в Волгограде подозревают УК-«фантом» в коррупцииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Сегодня ночью в Волгограде ждут снегСмотреть фотографии
15:41
На «Волгоград Арене» появится еще один музейСмотреть фотографии
15:05
В волгоградскую тюрьму попытались «доставить» крупную партию мобильной техникиСмотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области возбудили уголовное дело на лже-преподавателя сельской школыСмотреть фотографии
14:33
В Волгоградской области 33-летней женщине отказали в приеме на работу из-за… возрастаСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области задержали охотников с полным багажником убитых зверейСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде бабушка с внуком выманили 3 миллиона рублей у знакомогоСмотреть фотографии
12:38
Под чиновниками облкомспорта Волгоградской области зашатались кресла из-за провала «Ротора»Смотреть фотографии
12:22
И третий пошел: Волгоградский облсуд отпустил домой Евгения ЩураСмотреть фотографии
12:17
Без вести пропавший гражданин Белоруссии нашелся в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
Супруги в детской коляске вывезли дорогую куртку из магазина в Волгограде
12:02
Избирком Волгоградской области потратит на выборы в 2019 году 300 млн рублейСмотреть фотографии
11:49
В Краснооктябрьском районе Волгограда снесут более двух десятков гаражейСмотреть фотографии
11:48
Волгоградская область трезвеет с каждым годомСмотреть фотографии
10:32
В Волгоградской области опытная автоледи в утренних потемках насмерть сбила пенсионеркуСмотреть фотографии
10:20
Второй пошел: суд в Волгограде освободил из-под стражи экс-депутата ЗвереваСмотреть фотографии
09:53
Волгоград вошел в тройку аутсайдеров среди российских городов по качеству жизниСмотреть фотографии
08:13
Вернуть часть кредита стало возможнымСмотреть фотографии
22:23
Устранена авария на теплосетях в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Волгоградский завод-банкрот "Химпром" за два года "обогатился" на 3,5 млн рублейСмотреть фотографии
15:04
Регоператор Волгоградской области «пометит» мусорные контейнерыСмотреть фотографии
13:04
Аварийные службы в Волгограде ликвидируют аварию на теплосетяхСмотреть фотографии
12:44
Музей в Волгограде запустил акцию за присвоение аэропорту имени маршала ЧуйковаСмотреть фотографии
11:33
Коммунальная авария в Волгограде оставила десятки многоэтажек без теплаСмотреть фотографии
10:39
В Волгоградской области бодрыми темпами растут надои молокаСмотреть фотографии
09:01
В Волгограде УК-«фантом» признали банкротомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 