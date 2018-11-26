В Волгограде спортивным чиновникам устроили разбор полетов после фиаско «Ротора»

Аналитика 26.11.2018 20:07
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26.11.2018 20:07
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: трое экс-депутатов Волгоградской гордумы покинули мрачные стены СИЗО с домашним заданием. Управляющая компания сорвала начало отопительного сезона и ушла с головой в банкротство. Увольнение и наказание: в провальной игре команды «Ротор» нашли виновников. Скоро на всех дорогах страны: оперативные службы в ходе учений ликвидировали снежный коллапс.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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