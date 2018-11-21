"Волгоград Арену" освободили от налога на землю еще на три года





Сегодня городские депутаты продлили еще на три года льготу по земельному налогу для "Волгоград Арены", сообщает ИА "Высота 102". Данное решение принято в рамках поддержки Концепции наследия ЧМ-2018, разработанной правительством РФ.

Так, согласно Концепции наследия ЧМ-2018, подписанной премьер-министром России Дмитрием Медведевым, стадионы, которые были построены к мундиалю, передадут в собственность регионов в 2019 году. Касается это и "Волгоград Арены". Освобождение от уплаты налога - это форма поддержки спортивного объекта в так называемый "переходный период". На стадионе будут проводиться не только спортивные, но и культурно-массовые мероприятия, такие как выставки и концерты. Ожидается, что к моменту окончания льготного периода по налогам стадион сможет выйти на самоокупаемость.