"Волгоград Арену" освободили от налога на землю еще на три года

Экономика 21.11.2018 15:22
678 4
21.11.2018 15:22
Сегодня городские депутаты продлили еще на три года льготу по земельному налогу для "Волгоград Арены", сообщает ИА "Высота 102". Данное решение принято в рамках поддержки Концепции наследия ЧМ-2018, разработанной правительством РФ.
Так, согласно Концепции наследия ЧМ-2018, подписанной премьер-министром России Дмитрием Медведевым, стадионы, которые были построены к мундиалю, передадут в собственность регионов в 2019 году. Касается это и "Волгоград Арены". Освобождение от уплаты налога - это форма поддержки спортивного объекта в так называемый "переходный период". На стадионе будут проводиться не только спортивные, но и культурно-массовые мероприятия, такие как выставки и концерты. Ожидается, что к моменту окончания льготного периода по налогам стадион сможет выйти на самоокупаемость.
Реклама
Популярное по теме
09.11.2018 11:49
13835 26
15.11.2018 11:57
12693 57
13.11.2018 12:42
7441 15
В жилищном строительстве Волгоградской области наметился спад21.11.2018 17:03
Волгоградская гордума повысила расходы на питание официальных делегаций21.11.2018 13:04
ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов наличными21.11.2018 11:54
Россельхозбанк: льготный режим кредитования обеспечил своевременное проведение сезонных работ20.11.2018 12:51
КСП Волгограда увидела потенциал для роста доходов «Метроэлектротранса»20.11.2018 09:31
Ситуацию на волгоградском предприятии-банкроте "Красный Октябрь" обсуждают в Москве19.11.2018 18:03
В первом доме жилого комплекса «Парк Арена» в Волгограде продано более 70% квартир19.11.2018 17:00
«Мусорный» регоператор Волгоградской области выделил 150 миллионов рублей для сбора денег с населения18.11.2018 10:01
ВТБ профинансирует АО «СМУ-Дондорстрой» на 4 млрд рублей16.11.2018 13:44
Конкурсному управляющему волгоградского "Красного Октября" дали "зеленый свет"15.11.2018 17:11
Nemoloko покоряет высокую кухню15.11.2018 13:59
В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофон15.11.2018 11:57
ВОЛМА заявляет экспорт одной из стратегических целей на 2019-й год15.11.2018 08:29
Tiguan OFFROAD: для тех, кому тесно в городе14.11.2018 17:28
Частных домов в Волгоградской области строят больше, чем многоэтажек13.11.2018 17:17
Реклама