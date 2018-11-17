В Волгограде по настоянию людей в погонах ликвидировали четыре свалки





Четыре несанкционированные свалки были ликвидированы в Советском районе Волгограда после вмешательства природоохранной прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, убрать кучи мусора во дворах требовал местный житель, который написал соответствующее обращение в районную администрацию. Однако на его сигнал отреагировали с опозданием. Данный факт послужил основанием для возбуждения административного производства. Ответственное должностное лицо было оштрафовано на 5000 рублей. Между тем, свалки оставались на своих местах. Районная администрация не принимала мер для их ликвидации, ссылаясь на отсутствие средств. Тогда в адрес администрации Волгограда было направлено представление. По результатам его рассмотрения должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, а свалки в итоге убрали.



