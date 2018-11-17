Экология

В Волгограде по настоянию людей в погонах ликвидировали четыре свалки

Экология 17.11.2018 19:53
72 0
17.11.2018 19:53


Четыре несанкционированные свалки были ликвидированы в Советском районе Волгограда после вмешательства природоохранной прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, убрать кучи мусора во дворах требовал местный житель, который написал соответствующее обращение в районную администрацию. Однако на его сигнал отреагировали с опозданием. Данный факт послужил основанием для возбуждения административного производства. Ответственное должностное лицо было оштрафовано на 5000 рублей. Между тем, свалки оставались на своих местах. Районная администрация не принимала мер для их ликвидации, ссылаясь на отсутствие средств. Тогда в адрес администрации Волгограда было направлено представление. По результатам его рассмотрения должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, а свалки в итоге убрали.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Управляющие компании Волгограда «подложили свинью» Городищенскому району
27.10.2018 17:11
5784 0
Волгоградскую область изучат на предмет затопления за 25 миллионов рублей
05.11.2018 10:59
2661 0
Волгоградская ГК «Чистый город» держит курс на Италию
25.10.2018 11:25
6338 4
Экология
15.11.2018 16:03
Экология 15.11.2018 16:03
5691 12 Обсудить

0
Далее
Экология
13.11.2018 10:56
Экология 13.11.2018 10:56
5652 14 Обсудить

0
Далее
Экология
11.11.2018 15:19
Экология 11.11.2018 15:19
5417 0 Обсудить

0
Далее
Экология
10.11.2018 12:05
Экология 10.11.2018 12:05
7575 0 Обсудить

0
Далее
Экология
09.11.2018 18:26
Экология 09.11.2018 18:26
2939 7 Обсудить

0
Далее
Экология
08.11.2018 15:12
Экология 08.11.2018 15:12
1717 4 Обсудить

0
Далее
Экология
07.11.2018 12:57
Экология 07.11.2018 12:57
1856 16 Обсудить

0
Далее
Экология
05.11.2018 10:59
Экология 05.11.2018 10:59
2661 0 Обсудить

0
Далее
Экология
31.10.2018 12:17
Экология 31.10.2018 12:17
9407 20 Обсудить

0
Далее
Экология
30.10.2018 16:17
Экология 30.10.2018 16:17
1277 5 Обсудить

0
Далее
Экология
29.10.2018 06:10
Экология 29.10.2018 06:10
3136 0 Обсудить

0
Далее
Экология
27.10.2018 17:11
Экология 27.10.2018 17:11
5784 0 Обсудить

0
Далее
Экология
26.10.2018 17:48
Экология 26.10.2018 17:48
7927 3 Обсудить

0
Далее
Экология
25.10.2018 11:25
Экология 25.10.2018 11:25
6338 4 Обсудить

0
Далее
Экология
20.10.2018 09:31
Экология 20.10.2018 09:31
3645 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:53
В Волгограде по настоянию людей в погонах ликвидировали четыре свалкиСмотреть фотографии
16:54
На реконструкцию Дворца спорта в Волгограде пошли первые миллионыСмотреть фотографии
13:35
В Волгоградской области отказники от «нового» жилья вышли на улицы с плакатамиСмотреть фотографии
12:25
Ростовский подрядчик должен устранить брак на двух улицах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:38
Волгоградские коммунисты – перед выбором "нового-старого" лидераСмотреть фотографии
10:37
Волгоградцев пригласили на бесплатную диагностикуСмотреть фотографии
09:49
«Концессии водоснабжения» в одночасье оставили без воды жителей поселка Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:39
Волгоградских и воронежских водителей напугали "пьяными" очкамиСмотреть фотографии
22:09
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» ответили на обвинения в «недотопе»Смотреть фотографии
20:16
В Волгограде стало больше "засветившихся" пешеходовСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде люди устали жить среди «ужасов нашего городка» Cмотреть видео
18:48
Обманутый "Первым каналом" депутат Госдумы Хинштейн пригрозил чиновникам Волгоградской области уголовным деломСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде поезд насмерть сбил человекаСмотреть фотографии
16:30
Новые кадры с места страшной катастрофы в Волгоградской области, унесшей четыре жизниCмотреть видео
16:10
Фронтовики попросят у волгоградских властей денег на ремонт разбитых дорог к школамСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде "лечебным воздухом" бомжатника травят больных детейСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде вынесли приговор крупному наркодилеруСмотреть фотографии
14:52
Опубликовано видео с места гибели в ДТП под Волгоградом четырех жителей Нижнего НовгородаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
Четверо погибших: в Волгоградской области легковушка влетела в «КАМАЗ» на трассе-"убийце"Смотреть фотографии
12:33
В волгоградских учреждениях здравоохранения – "свежая кровь"Смотреть фотографии
12:10
В Волгограде УК обвиняют "Концессии теплоснабжения" в недотопеСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде кирпичная стена рухнула на припаркованные машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
11:10
В Волгоградской области молодые летчики над Волгой учились бомбить врагаСмотреть фотографии
11:08
В общественной палате Волгограда - кадровая перезагрузкаСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде на пешеходном переходе насмерть сбили мужчинуСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде герой расследования «Высоты 102» получил 7 лет колонии за аферу с дольщикамиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Бюджет Волгоградской области на 2019 год заставил трепетать единороссовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:04
В Волгограде переполох в подвале заставил бежать на улицу 20 жителей пятиэтажкиСмотреть фотографии
08:07
Природоохранная прокуратура наказала троих сотрудников администрации ВолгоградаСмотреть фотографии
07:58
Ночью в Волгограде тушили пожар на острове СарпинскийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 