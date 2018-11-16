В Волгограде УК обвиняют "Концессии теплоснабжения" в недотопе





На холодные квартиры и недотоп пожаловались в редакцию "Высоты 102" жильцы сразу нескольких многоквартирных домов в Волгограде. По их словам, несмотря на минусовую температуру и холодный пронизывающий ветер, батареи в их жилищах еле теплые. Из-за этого даже дома люди не могут согреться: они вынуждены утепляться и включать электрообогреватели.

Примечательно, что представители управляющих компаний заявляют, что квартиры промерзают не по их вине. Так, представители ООО "ЖилКом-Юг", которые обслуживают 18-ти этажный дом №8 на улице Римского-Корсакова в Дзержинском районе, разъяснили жильцам ситуацию в письменном виде. Объявления с указанием причин и виновных в недотопе они разместили на подъездах многоэтажки. "Проблемы с отоплением в вашем доме из-за котельной №271, которая не соблюдает температурный график подачи теплоносителя! Из-за отсутствия перепада давления между подающими и обратными трубопроводами, поступающий в дом теплоноситель стоит и остывает!! Управляющая компания направила в Концессию теплоснабжения телефонограмму с требованием отладить работу котельной №271 согласно температурного графика!!", - гласит текст объявления (орфография и пунктуация авторов сохранены - ред.).

Аналогичная ситуация сложилась и в девятиэтажках по улице Репина в Краснооктябрьском районе. В УК "Тандем" сообщили, что жалобы на недотоп к ним поступили от жильцов сразу нескольких домов. Еле теплые батареи, по словам специалистов УК, связаны с тем, что котельная 4-х Связистов недодает тепло. Получается, что при минусовой температуре наружного воздуха котельные подают тепло, рассчитанное на ноль или небольшой плюс.

В чем причина такой работы котельных, ИА "Высота 102" попыталась узнать в ООО "Концессии теплоснабжения". В пресс-службе компании пообещали в ближайшее время прокомментировать сложившуюся ситуацию.



