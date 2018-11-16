Общество

В Волгограде УК обвиняют "Концессии теплоснабжения" в недотопе

Общество 16.11.2018 12:10
911 8
16.11.2018 12:10


На холодные квартиры и недотоп пожаловались в редакцию "Высоты 102" жильцы сразу нескольких многоквартирных домов в Волгограде. По их словам, несмотря на минусовую температуру и холодный пронизывающий ветер, батареи в их жилищах еле теплые. Из-за этого даже дома люди не могут согреться: они вынуждены утепляться и включать электрообогреватели.
Примечательно, что представители управляющих компаний заявляют, что квартиры промерзают не по их вине. Так, представители ООО "ЖилКом-Юг", которые обслуживают 18-ти этажный дом №8 на улице Римского-Корсакова в Дзержинском районе, разъяснили жильцам ситуацию в письменном виде. Объявления с указанием причин и виновных в недотопе они разместили на подъездах многоэтажки. "Проблемы с отоплением в вашем доме из-за котельной №271, которая не соблюдает температурный график подачи теплоносителя! Из-за отсутствия перепада давления между подающими и обратными трубопроводами, поступающий в дом теплоноситель стоит и остывает!! Управляющая компания направила в Концессию теплоснабжения телефонограмму с требованием отладить работу котельной №271 согласно температурного графика!!", - гласит текст объявления (орфография и пунктуация авторов сохранены - ред.).
Аналогичная ситуация сложилась и в девятиэтажках по улице Репина в Краснооктябрьском районе. В УК "Тандем" сообщили, что жалобы на недотоп к ним поступили от жильцов сразу нескольких домов. Еле теплые батареи, по словам специалистов УК, связаны с тем, что котельная 4-х Связистов недодает тепло. Получается, что при минусовой температуре наружного воздуха котельные подают тепло, рассчитанное на ноль или небольшой плюс.
В чем причина такой работы котельных, ИА "Высота 102" попыталась узнать в ООО "Концессии теплоснабжения". В пресс-службе компании пообещали в ближайшее время прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
28749 11
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда
28.10.2018 19:26
24014 9
Волгоградцы хотят повернуть время вспять
06.11.2018 16:04
14585 76
Общество
16.11.2018 11:10
Общество 16.11.2018 11:10
657 3 Обсудить

0
Далее
Общество
16.11.2018 11:08
Общество 16.11.2018 11:08
1285 4 Обсудить

0
Далее
Общество
16.11.2018 08:07
Общество 16.11.2018 08:07
1851 4 Обсудить

0
Далее
Общество
15.11.2018 18:18
Общество 15.11.2018 18:18
6712 28 Обсудить

0
Далее
Общество
15.11.2018 14:17
Общество 15.11.2018 14:17
5773 8 Обсудить

0
Далее
Общество
15.11.2018 13:14
Общество 15.11.2018 13:14
2179 12 Обсудить

0
Далее
Общество
15.11.2018 09:27
Общество 15.11.2018 09:27
2078 18 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 17:50
Общество 14.11.2018 17:50
9529 31 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 16:41
Общество 14.11.2018 16:41
1432 5 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 15:27
Общество 14.11.2018 15:27
2827 2 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 14:44
Общество 14.11.2018 14:44
1566 4 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:57
Общество 14.11.2018 13:57
7444 18 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:49
Общество 14.11.2018 13:49
5246 12 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:48
Общество 14.11.2018 13:48
1634 5 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:41
Общество 14.11.2018 13:41
1002 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:52
Опубликовано видео с места гибели в ДТП под Волгоградом четырех жителей Нижнего НовгородаCмотреть видео
13:43
Четверо погибших: в Волгоградской области легковушка влетела в «КАМАЗ» на трассе-"убийце"Смотреть фотографии
12:33
В волгоградских учреждениях здравоохранения – "свежая кровь"Смотреть фотографии
12:10
В Волгограде УК обвиняют "Концессии теплоснабжения" в недотопеСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде кирпичная стена рухнула на припаркованные машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
11:10
В Волгоградской области молодые летчики над Волгой учились бомбить врагаСмотреть фотографии
11:08
В общественной палате Волгограда - кадровая перезагрузкаСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде на пешеходном переходе насмерть сбили мужчинуСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде герой расследования «Высоты 102» получил 7 лет колонии за аферу с дольщикамиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Бюджет Волгоградской области на 2019 год заставил трепетать единороссовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:04
В Волгограде переполох в подвале заставил бежать на улицу 20 жителей пятиэтажкиСмотреть фотографии
08:07
Природоохранная прокуратура наказала троих сотрудников администрации ВолгоградаСмотреть фотографии
07:58
Ночью в Волгограде тушили пожар на острове СарпинскийСмотреть фотографии
20:40
Новая звезда Волгоградской филармонии потрясла публику на первом концертеСмотреть фотографии
20:08
Депутаты пришли в экстаз от бюджета Волгоградской области Cмотреть видео
18:18
В Волгограде кабинет депутата Госдумы от Волгоградской области превратился в большую лужуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
Конкурсному управляющему волгоградского "Красного Октября" дали "зеленый свет"Смотреть фотографии
16:03
В Волгоградской природоохранной прокуратуре - новый руководительСмотреть фотографии
15:44
Стерпится-слюбится: депутаты Волгоградской облдумы по-новому взглянули на старого защитника детейСмотреть фотографии
14:38
В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области огласили приговор Ренату БулатовуСмотреть фотографии
14:17
Владелец обанкротившегося в Волгограде "Красного Октября" больше не может содержать итальянский "Канту"Смотреть фотографии
13:59
Nemoloko покоряет высокую кухнюСмотреть фотографии
13:14
Губернатор Волгоградской области озадачил участковых в связи с гибелью детей в пожарахСмотреть фотографии
13:00
Волгоградка из-за ревности разбила машину сожителяСмотреть фотографии
12:46
В Волгоградский облсуд по делу обвиняемого в убийстве двух волжанок вызвали ювелираСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде полицейские нашли вора с чужим кошельком, полным денегСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофонСмотреть фотографии
11:32
В Советском районе Волгограда в дачном домике сгорели мать с сыномСмотреть фотографии
11:27
Поставщик овощей в сетевые магазины Волгоградской области обвиняется в уклонении от уплаты налоговСмотреть фотографии
11:06
Подозреваемого в расчленении двух волжанок не довезли до Волгоградкого облсудаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 