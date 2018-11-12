Общество

Сильный ветер принес в Волгоград красивый рассвет

Общество 12.11.2018 08:38
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12.11.2018 08:38


Пронизывающий сильный ветер и мороз вряд ли могли улучшить  настроение волгоградцам, для которых началась рабочая неделя. Особенно тем, кто вышел из дома рано утром, когда еще было темно. Единственное, что могло хоть немного укрепить  душевное самочувствие горожан, это виды красивого рассвета. Необычные мгновения запечатлел фотокорреспондент ИА «Высота 102».

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