Политика

У сторонников «партии власти» в Волгоградской области появился руководитель

Политика 09.11.2018 13:20
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09.11.2018 13:20


Сегодня на конференции регионального отделения «Единой России»  заместитель председателя волгоградской городской думы Андрей Гимбатов  избран председателем регионального координационного совета сторонников «ЕР». Как сообщает ИА «Высота 102»,  сторонники партии -  это инструмент общественного внепартийного контроля, который, с одной стороны, не связан политическими обязательствами как партия, а с другой – объединяет людей, которые солидарны с целями и задачами «Единой России», но сами политической деятельностью заниматься не могут.
По словам Гимбатова, сторонники и члены партии совместно решают проблемы,  так как  объединяет всех социальная ответственность, желание видеть Россию сильной и благополучной.

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