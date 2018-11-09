У сторонников «партии власти» в Волгоградской области появился руководитель

Сегодня на конференции регионального отделения «Единой России» заместитель председателя волгоградской городской думы Андрей Гимбатов избран председателем регионального координационного совета сторонников «ЕР». Как сообщает ИА «Высота 102», сторонники партии - это инструмент общественного внепартийного контроля, который, с одной стороны, не связан политическими обязательствами как партия, а с другой – объединяет людей, которые солидарны с целями и задачами «Единой России», но сами политической деятельностью заниматься не могут.

По словам Гимбатова, сторонники и члены партии совместно решают проблемы, так как объединяет всех социальная ответственность, желание видеть Россию сильной и благополучной.



