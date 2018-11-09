У сторонников «партии власти» в Волгоградской области появился руководитель

Политика 09.11.2018 13:20
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09.11.2018 13:20
Сегодня на конференции регионального отделения «Единой России» заместитель председателя волгоградской городской думы Андрей Гимбатов избран председателем регионального координационного совета сторонников «ЕР». Как сообщает ИА «Высота 102», сторонники партии - это инструмент общественного внепартийного контроля, который, с одной стороны, не связан политическими обязательствами как партия, а с другой – объединяет людей, которые солидарны с целями и задачами «Единой России», но сами политической деятельностью заниматься не могут.
По словам Гимбатова, сторонники и члены партии совместно решают проблемы, так как объединяет всех социальная ответственность, желание видеть Россию сильной и благополучной.
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