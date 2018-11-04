Общество

В Волгограде будущие кондитеры и мебельщики готовы штурмовать Национальный чемпионат профмастерства

Общество 04.11.2018 15:55
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04.11.2018 15:55


Победители регионального отборочного этапа  Национального чемпионата профмастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» готовятся к поездке в Москву. О своих планах на будущее и творческих проектах участники  конкурса поделились с депутатом Госдумы Анной Кувычко, сообщает ИА «Высота 102». Встреча прошла в конференц-зале Волгоградского строительного техникума.
В мероприятии приняли участие студенты и наставники из четырех профессиональных образовательных учреждений Волгограда. Анна Александровна отметила, что  популярность и значимость этого состязания год от года растет, как и количество заявок на участие в нем от нашего региона. «Наша общая задача – повышать престиж рабочих профессий, задействовать на местных предприятиях как можно больше квалифицированных кадров из числа людей с ограниченными возможностями. Не менее важно создавать и безбарьерную среду. Этим направлениям сегодня уделяется особое внимание на всех уровнях власти. И темпы работы  в этом направлении снижать, конечно же, нельзя, нужно только наращивать», - подчеркнула парламентарий.
Победители регионального отборочного этапа чемпионата поделились своими впечатлениями, полученными за время участия в состязании. «В будущем я планирую открыть свою школу, учить детей не только точным наукам, но и музыке, искусству», – рассказала студентка Волгоградского социально-педагогического колледжа Юлия Арестанова. Студентка строительного техникума Алина Куру призналась, недавно попробовала свои силы в новом направлении и всерьез увлеклась малярным делом. Подопечный профессионального техникума кадровых ресурсов Роман Семушин связывает свое будущее с мебельным делом, поэтому сейчас активно постигает тонкости мастерства.
Анна Кувычко пожелала участникам победы в Национальном чемпионате и пообещала организовать ребятам экскурсию в Государственную думу.

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