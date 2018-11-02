



Студенты химико-технологического факультета Волгоградского государственного технического университета изъявили желание трудоустроиться на предприятиях промплощадки «КАУСТИКа». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.

Возможность получить ответы на свои вопросы и лично пообщаться с представителями самых крупных компаний нашего региона – основное преимущество мероприятия «День твоей карьеры», которое состоялось при полном зале ВолгГТУ. Шесть успешных волгоградских промышленных предприятий участвовали в проведении ярмарки вакансий, среди которых «КАУСТИК» является одним из давних социальных партнеров технического университета.

«Акционерное общество «КАУСТИК» – это развивающаяся компания, где используются современные технологии, есть свой научно-производственный центр, позволяющий молодым химикам реализовать свой потенциал. Экологическая служба аналитического контроля нашего предприятия выполняет весь спектр лабораторных исследований, поэтому нашей компании необходимы высококвалифицированные специалисты. Только что устроившимся выпускникам учебных заведений предоставляется помощь более опытных наставников и возможность профессионального роста, у нас ежегодно проводятся конкурсы профмастерства. «КАУСТИК» – социально-ориентированное предприятие, что и привлекает к нам большое количество соискателей для трудоустройства. На территории завода развитая инфраструктура, красивая и благоустроенная парковая зона, своя поликлиника, комбинат питания. Сотрудникам предоставляется санаторно-курортное лечение, полисы ДМС, наши дети отдыхают в современном, комфортабельном лагере «Рассвет», который находится в живописном месте рядом с озером в Даниловском районе», - рассказала о производстве и ряде положительных и немаловажных моментов работы на «КАУСТИКе» заинтересованной студенческой аудитории директор по управлению персоналом завода Светлана Колесник .

Ребятам химфака показали специально подготовленный к этому дню новый видеоролик о предприятии, героями которого выступили, как недавние выпускники волгоградского вуза и профилирующего колледжа, так и уже прошедшие путь от аппаратчиков до руководителей.

Напомним, что с весны этого года на территории промышленной площадки «КАУСТИКа» открыта базовая кафедра химико-технологического факультета ВолгГТУ. Главное направление ее деятельности – это адресная подготовка магистров по программам предприятий группы «НИКОХИМ» с целью их дальнейшего трудоустройства.

На предприятии отмечают, что в настоящее время из более пяти тысяч работающих на градообразующем предприятии «КАУСТИК» 2 245 являются выпускниками Волгоградского государственного технического университета.



