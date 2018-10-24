Аналитика

В Волгограде разыскивают поджигателя машин бизнесменов

Аналитика 24.10.2018 20:02
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24.10.2018 20:02



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: суд над активистом «Молодой гвардии «Единой России», огненная охота на автомобили бизнесменов, губернатор попросил обманутых дольщиков оставить тревоги за бортом и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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