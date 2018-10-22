Федеральные новости 22.10.2018 16:32
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22.10.2018 16:32
Подразделения службы безопасности Почты России с поличным задержали пятерых сотрудниц, причастных к краже 30-ти почтовых отправлений на внутримосковском сортировочном пункте.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для задержания всех участников преступной группы сотрудники службы безопасности Почты России организовали круглосуточное наблюдение за действиями подозреваемых, их контактами и перемещениями. При очередной попытке кражи отправлений все соучастники преступной группы были задержаны с поличным и переданы сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время данные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будут уволены.
«Одна из наших основных задач – борьба за безопасность почтовых отправлений. На всех почтовых объектах установлен усиленный контроль за действиями почтовых сотрудников, - отметил руководитель Департамента безопасности макрорегиона Москва Почты России Евгений Немычев. – Мы будем добиваться самого серьезного наказания для виновных лиц».
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Служба безопасности Почты России оказывает необходимое содействие правоохранительным органам.
Возмещение за похищенные почтовые отправления будет выплачено в соответствии с законом «О почтовой связи». По вопросам, связанным с оказанием услуг, можно обратиться по телефону 8-800-100-00-00.
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